Malatyalılar 4 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz’da yine meydanları doldurdu Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

4 yıl önce FETÖ’nün TSK içerisine sızmış örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe kalkışmasına meydanları doldurarak 'dur' diyen Malatyalılar, bugün de 15 Temmuz’un yıl dönümünde yine meydanlara akın etti.



Malatya Valiliği önündeki 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen yıl dönümü etkinliği, yeni tip korona virüs (Covid19) gölgesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Çok sayıda Malatyalının katıldığı programa Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Anma programına gelen vatandaşlar, güvenlik arama noktasından geçerek içeri alınırken, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişimini aleyhine sloganlar attı. İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte 15 Temmuz’da şehit olanlar için hep birlikte dualar edildi.



Programda konuşan Vali Aydın Baruş, 4 yıl önce 15 Temmuz gecesinin karanlık bir gece olduğunu ifade ederek, “Hiç kimse Türkiye’nin vatanımızın kendi vergileriyle donattığı, kendi imkanlarıyla ellerine silah verdiği birkaç hainin suikast düzenleyeceğini tahmin edememişti. Bütün milletimiz şok olmuştu. Gerçekten 15 Temmuz karanlık bir geceydi. Aslında 15 Temmuz milletimizin bağımsızlığını, dünyada adaleti haykırmasını, dünya mazlumlarına kol kanat germesini hazmedemeyen uluslararası güçlerin piyonu olan hain FETÖ terör örgütünün bu milletin kaderine hakim olacağını zanneden zavallı takipçilerinin umutsuz bir teşebbüsüydü. Neden umutsuzdu? Çünkü onlar hesap edememişlerdi bu milletin kahraman evlatları bin yıldır Anadolu’da bu tür ihanet teşebbüslerine kaldı ve her sefer içerisindeki hainleri def ederek anlı ak, başı dik bir şekilde bayrağına ezanına namusuna ve haysiyetine sahip çıktı.” diye konuştu.



15 Temmuz’un iki temel anlamın herkesçe iyi bilinmesi gerektiğini dile getiren Baruş, “15 Temmuz’u diğer ihanet girişimlerinden ayıran özelliği var. Bu millet tarihin değişik safhalarında ihanet girişimleriyle karşı karşıya kalmıştı ama hiçbir zaman kendi içerisinden yetişen evlatları, kendi milletine, elinde silah olmayan sivil halkı vurmadı ve bombalamadı. Hiçbir ihanet şebekesi milletinin bağımsızlığını temsil eden meclise uçaktan bomba atmasını düşünemedi. Bu kadar kalleşçe ve hayasızca bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık” dedi.



15 Temmuz darbe kalkışmasının tarihe kara bir leke olarak yazıldığını ifade eden Baruş, “Çok şükür o gün aynı Malatya’da olduğu gibi tüm Türkiye’de bütün vatandaşlarımız milletini vatanını seven ve bu millet can vermeye hazır olan evlatlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdular. Tankların ve uçakların önünde kendilerini siper ettiler.” ifadelerine yer verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da birer konuşma yaparak 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlattı.



Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Ulusa Sesleniş konuşması da meydanda bulunan LED ekrandan canlı olarak izlendi. Program şiirlerin okunması ve mehteran takımının verdiği konserle devam etti.



Gece yarısına kadar süren program 00.13’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’daki tüm camilerden okunan selalar ile son buldu.

