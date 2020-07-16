Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 8 maçtan 8 puan topladı

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçtan 8 puan topladı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı.

Sarıkırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig’de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 15 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş karşısında 10’lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı: Yeni MalatyasporKonyaspor: 11, KayserisporYeni Malatyaspor: 21, Yeni MalatyasporKasımpaşa: 12, Yeni MalatyasporGöztepe: 21, FenerbahçeYeni Malatyaspor: 32, Yeni MalatyasporGençlerbirliği: 00, SivassporYeni Malatyaspor: 01, Yeni MalatyasporBeşiktaş: 01.

Kalan haftalarda final niteliğinde 2 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 4 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 8 maçtan 8 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 33. haftadaki Ç.Rizespor maçına çevrildi.

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