Malatya’da fuhuşa geçit yok

Malatya’da, fuhuşa göz yumulmayarak, 2 şahsa 8 bin TL ceza yazılıp, fuhuş evlerinin mühürlenmesi için başvuru yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iki farklı ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. iki ikamette, 3 bayan ve 3 erkek şahıs yakalandı. İki şahsa fuhuş konusu ile ilgili gerekli idari işlem yapılarak toplamda 8 bin TL idari para cezası yazıldı. 1 şahsa Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Yapmak suçundan Adli işlem yapıldı.

Söz konusu ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

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