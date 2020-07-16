Kovalamaca sonucu yakalanlardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Malatya’da motosiklet ile polisten kaçmaya çalışan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinden uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Huzur 1 ve Yunus ekipleri, şüpheli bir motosikleti durdurup arama yapmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu, şüphelilerden 518 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı ile ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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