Malatya’da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi

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Malatya’da narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli üzerinde 1 kilogram esrar ile ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramalarda 1 kilogram 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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