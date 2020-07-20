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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta doğal ve organik ürünlerle bölge ekonomisine destek

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşil Gıda Seracılık kapsamında 15 ayda 21 bin 225 kilo doğal ve organik ürün hasadı yaparken, bu ürünlerin bin 345 kilosunu kurutmalık, salça ve sos olarak dönüşümünü sağlayarak yerli üretime ciddi bir destek sağladık" dedi.

Yeşilyurt’ta doğal ve organik ürünlerle bölge ekonomisine destek

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşil Gıda Seracılık kapsamında 15 ayda 21 bin 225 kilo doğal ve organik ürün hasadı yaparken, bu ürünlerin bin 345 kilosunu kurutmalık, salça ve sos olarak dönüşümünü sağlayarak yerli üretime ciddi bir destek sağladık" dedi.
Yeşilyurt’un verimli topraklarını yerli üretime kazandırıp doğal ve taze ürünlere olan ilgiyi artırmak hedefiyle başlattıkları ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında beklentilerin üzerinde ürün hasadı yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun oldukça zengin bir potansiyele sahip verimli topraklarını doğru ve planlı yatırımlarla yerli üretime kazandırmak, çiftçilerimizi desteklemek ve sofralarımızdaki doğal ve organik ürünlerin sayısını artırmak adına başlattığımız gayretli çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde hizmete sunduğumuz ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında titiz ve özenli çalışmaların ardından 15 aylık süre zarfı içerisinde; 7 bin 150 kilogram domates, 3 bin 125 kilogram biber çeşitleri,6 bin 800 kilogram salatalık ve 4 bin 150 kilogram da patlıcan hasadı yaptık. Dikimi, sulaması ve bakımları alanında deneyimli personeller tarafından yapılıp, hasadı gerçekleşen toplamda 21 bin 225 kilogram 100’de 100 yerli ve doğal ürünlerimizi sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızdaki yemek menülerinde değerlendirip, hemşerilerimizin beğenisine sunduk. Ürünlerin toplamda bin 345 kilosunu ise kurutmalık, salça ve sos şeklinde dönüşümünü sağladık. 375 kilogram kurutmalık patlıcan, 650 kilogram domates salçası, 245 kilogram biber salçası ile 75 kilogram sosumuzu özel paketlerde ve şişelerde muhafaza ederek Yeşil Gıda Marketimiz ve Yöresel Ürünler Pazarımızda halkımızın beğenisine sunduk. Aylardır gece gündüz demeden tarımsal hizmetlerimizin doğru ve planlı bir şekilde yol almasında emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Ömer Kamış’a ve mesai arkadaşlarıma yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Doğal ve organik ürünler insan sağlığı için çok önemlidir”
Doğal ürünlerin insan sağlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Çınar, “ Sofralarımızda yaş ve kuru olarak bu tür sağlıklı ürünlerin mutlaka yer alması gerekmektedir. Her öğünde mutlaka doğal ürünler tüketmek bağışıklık sistemimizin daha da güçlenmesine sebep olacaktır. Dinamik, sağlıklı ve güçlü bir bünye için yerli ürünlere daha fazla ilgi göstermemiz gerekmektedir. Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doğal ürünlerin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu bilim adamları tarafından çok net ifade edilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak doğal, taze ve organik ürünlerin sayısını artırmak adına başlattığımız yatırımların ne kadar doğru ve ne kadar yerinde olduğu yaşadığımız bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Güzel ve verimli çalışmaların hayata geçtiği Yeşil Gıda Seracılık alanlarımızın dışında Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası kurarak tarımsal hizmetlerimizi farklı bir boyuta taşıdık. Kuru fasulye ve nohut tarlaları dışında yeşil alanlarımızda değerlendirdiğimiz rulo çim üretimlerimizde başarılı bir mesafe aldık. Bölgemizdeki tüm ürünleri laboratuvar ortamında analiz ediyoruz, hangisi buranın iklimine uygunsa onun dikimini yapacağız. Ürün çeşitliliğini artırmak anlamında bilimsel alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Çiftçilerimize tamamı yerli tohumlardan üretimini yaptığımız 100 bin adet fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin alın teri ve binbir emekle toprakla buluşturdukları fidelerimiz sayesinde topraklarımızın bereketi artarken, emekçi kardeşlerimizi de yeni istihdam alanları oluşturmuş olduk. Bununla birlikte Ziraat Mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimize hem bilgi hem de teknik ekipman desteğinde de bulunuyoruz. Bir yandan yerli üretime bir yandan ekonomiye ciddi destekle sağlamak bizim adımıza gurur vesilesi olmuştur. Bizler vatandaşlarımızın doğal, organik ve taze ürünler tüketmesi için bu tür proje alanını çoğaltacağız. Samanköy mahallemizde yapımına başladığımız Güneş Enerjili Sera Alanımızda yakında hizmete girecek. Bu ve benzeri yatırımlarımızda Yeşilyurt’umuz çok kısa sürede tarımsal hizmetlerde rol model olup, örnek projelerle adını tüm Türkiye’ye duyuracaktır. Bizim hizmet felsefemizde durmak yoktur, sürekli değişim ve sürekli yenilik düsturuyla bölgemizin ve hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri teker teker faaliyete sunacağız” dedi.

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