Hazine arazisine kaçak kenevir eken şahsa gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltın aalındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili Akçadağ ilçesinde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarda bir şahsın hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptığı operasyonda arazide 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.