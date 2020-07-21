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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS Türkiye birincisi Malatya'dan çıktı

İHA

20 Haziran 2020'de yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Bahçeşehir Koleji Malatya kampüsü öğrencisi Kerem Yıldırım Gözaydın, Türkiye 1'ncisi oldu.

LGS Türkiye birincisi Malatya'dan çıktı

20 Haziran 2020’de yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Bahçeşehir Koleji Malatya kampüsü öğrencisi Kerem Yıldırım Gözaydın, Türkiye 1’ncisi oldu.
LGS’de büyük başarı kaydeden Kerem Yıldırım Gözaydın, Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsü’nde eğitimini tamamladığını belirterek, “Pandemi gibi oldukça zorlu bir süreçte hazırlandığım bu sınavda böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Uzaktan eğitim sürecinde de okulumun ve öğretmenlerimin desteği bu başarıya ulaşmama büyük katkı sağladı. Okuluma, öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştım, dersi derste dinledim ve öğrendim. Bu nedenle çok tekrar yapmama gerek kalmadı. Okulum tarafından sıkça yapılan tüm kampüslerde eş zamanlı olarak yapılan deneme sınavları sayesinde test pratiğimi geliştirdim ve başarıya ulaştım. Bundan sonraki yıllarda sınava girecek öğrencilere de stresi minimumda tutarak, günlük 12 saat düzenli çalışmayı ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tercih ettiğim okul Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye 1.si olan Gözaydın’a hediye
Tüm sorulara doğru cevap verip 500 tam puan alarak Türkiye 1’ncisi olan Gözaydın, Okul Müdürü Ayhan Dikmen tarafından akıllı saat ile ödüllendirildi.Bu arada, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 23 öğrencilerinin 500 tam puan aldığını vurgulayıp, “Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu sınava yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı. Türkiye genelinden 23 öğrencimiz LGS ‘de tüm sorulara doğru cevap vererek elde ettiği başarı ile bizleri gururlandırdı” dedi.
Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsü Genel Müdürü Mehmet Ayhan Dikmen ise “Birincilik dereceleri ile bizleri gururlandıran öğrencimizi ve sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum. Mart ayından bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrencilerimiz, sınava yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile hazırlandı. Kişiye Özgü Öğretim Modelimizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemlerimizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. Öğrencimiz Kerem Yıldırım Gözaydın’ın başarısı bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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