Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

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Yeni Malatyaspor'da sezonun tamamlamasıyla birlikte 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Korona virüs nedeniyle bu sezon sancılı bir süreç yaşayan dünya ve Türkiye futbolu yeni sezon için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek.

Sarıkırmızılı kulüpte; Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez ve Eren Tozlu'nun sözleşmesi bitecek.

Malatya ekibi, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

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