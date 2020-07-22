Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sezonun tamamlamasıyla birlikte 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.
Koronavirüs nedeniyle bu sezon başarısız bir süreç yaşayan dünya ve Türkiye futbolu yeni sezon için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek. Sarı-siyahlı kulüpte, Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez ve Eren Tozlu'nun sözleşmesi bitecek. Malatya temsilcisi, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-22 16:37:00
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