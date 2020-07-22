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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

DHA

Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor


Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarına başladı.
Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçın startını verdi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde heknik yirektör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rizespor deplasmanına götürülmeyen Afriyie Acguah katıldı. Düz koşu yapan Ganalı oyuncunun Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-22 16:47:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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