Battalgazi Alacakapı merkez cami ibadete açılmayı bekliyor

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Eski Malatya merkezinde yapımı devam eden Alacakapı Merkez Camii’ndeki çalışmaları inceledi. Hayırseverlere caminin tamamlanması için yardım çağrısında bulunan Başkan Güder, aynı zaman bayram namazı için herkesi Battalgazi Namazgah’a davet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile birlikte Eski Malatya merkezde yapımı devam eden Alacakapı Merkez Camii’ndeki çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında müteahhit şirketten bilgiler alan Başkan Güder, caminin bir an önce tamamlanması için hayırseverlere çağrıda bulundu.



“Bu sevaba ortak olmak isteyenler camiye yardımda bulunsun”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sosyal belediyeciliğinin gereği olarak bizlerde özellikle milletin ibadetinin karşılanması adına sağ olsun bizden önceki dönemde başkanlarımız ve buradaki vatandaşlarla birlikte Battalgazi’ye yeni bir cami kazandırma adına çalışma başlatmışlardı. Akabinde 24 Ocak’ta deprem yaşandı. Eski Malatya diye tabir ettiğimiz bölgede, özellikle Alacakapı’nın olduğu bölgede ciddi etkileşimler oldu depremde. Depremden dolayı Merkez Alacakapı Camimiz yıkıldı. Ulu Camimiz de şuan ibadete kapalı tadilatı devam ediyor. Biz bu camiyi bir an önce ibadete açmak istiyoruz. Bu cami bölgede gerçekten bir ihtiyaç haline geldi. Bu camiyi açma adına, belediye olarak, kaymakamlık olarak, muhtarlarımız üzerlerine düşen çabayı, gayreti sarf ediyorlar. Şuan da incelemelerde bulunduk Sayın Kaymakamımızla. Camimizin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlanmış. Bundan sonraki eksiği tamamlama adına belediye olarak, kaymakamlık olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Burada hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Gerçekten bu bölgede cami bir ihtiyaç. Böyle bir sevaba iştirak etmek, ortak olmak istiyorlar. Battalgazi Alacakapı Merkez Camii’ne katkıda, yardımda bulunsunlar. Cuma namazlarını şuan dışarıda, boş alanlarda kılmaya çalışıyoruz. İnşallah bura kısa süre sonra Cuma namazlarının eda edilebileceği bir şekle dönüştürülecek” dedi.



“Bayram namazını namazgahta hep birlikte eda edelim”

Önümüzdeki Kurban Bayram namazının Eski Malatya yolu üzerinde bulunan namazgahta kılınacağını söyleyen Başkan Güder, “Daha öncesinde Eski Malatya’da gelenek haline gelen özellikle sabah namazının kışlıklarda kılındığı, bayram namazlarının da yazlık, namazgah denilen bir yerde Battalgazi’de kılınıyordu. Birkaç yıldır o geleneğimize ara vermiş olduk. İnşallah belediye olarak oranın tahsisini düzenlemesi yaptık. Bu bayram namazını da inşallah Battalgazi Namazgah’ta hep beraber kılmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı özellikle Battalgazi’ye öncesinde gelen vatandaşlarımızı bayram namazını eda etmek üzere Battalgazi’deki namazgaha bekliyorum” ifadelerini kullandı.



“İnşallah kısa sürede cuma namazını kılabilecek duruma gelir”

Kaymakam Abdul Kadir Duran ise “Eski Malatya da çarşı merkezinde deprem ile birlikte Ulu Caminin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlarımızın namaz kılacağı mekan noktasında sıkıntılar yaşadık. Bu nokta da Alacakapı Mahalle muhtarımız ve Eski Malatya’daki diğer muhtarlarımız hep beraber el birliği ile Alacakapı’daki şuanda denetimini yaptığımız, nasıl gidiyor diye inşaatına baktığımız, caminin faaliyetlerini hızlandırdılar. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda inşallah Cuma namazını kılabilecek duruma gelir. Alt katının dizaynının yapılacağını umut ediyorum. Bu bağlamda Eski Malatya’daki bu camimize Malatya’mızın yardım sever, hayırsever vatandaşların yardımını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Başkanımız desteklerini esirgemiyor”

Camiyi bir an önce bitirmek istediklerini kaydeden Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın da, “Öncelikle bizi yardımlarınızı esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Üzerinde bulunduğumuzu camimiz Alacıkapı merkez camisi depremde Ulu Cami ve merkez camimiz hasar gördü. Biran önce bu camimizin bitmesi için sayın valimiz sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız desteklerini esirgemiyor buradan vatandaşlarımıza da biran önce ibadete açılması için eksiklerimizin giderilmesi için nakite ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



“İş adamlarımıza önemli görev düşüyor”

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener is “Emeği geçenlerden cenabı Allah razı olsun camimizin yüzde 65’şi şuan bitmiş durumda kalan yüzde 35’lik yapılması gereken yerler var tabiî ki burada da saygı değer iş adamlarımızın buraya bir katkı verirse bu camimizi de inşallah biran önce faaliyete geçiririz. Allah verenden de vermeyenden de razı olsun. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yardımlarını da bekliyoruz” dedi.

