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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye birincisine tam burs

İHA

Bu yıl yapılan Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 181 Türkiye birincisi arasında yer alan Ahmet Tağluk 'a Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından tam burs ve ek olarak da eğitim bursu verilecek.

Türkiye birincisine tam burs

Bu yıl yapılan Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 181 Türkiye birincisi arasında yer alan Ahmet Tağluk ’a Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından tam burs ve ek olarak da eğitim bursu verilecek.
2020 Yılı Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Tağluk ’a altın hediyesi, Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Hasan Göğüs tarafından verildi.
Hediye takdiminden sonra açıklama yapan Yeni Hamle Koleji Müdürü Ahmet Polat Kaya, 181 Türkiye birincisi içerisinde olan ve Malatya’da 5 birinciden biri olan Ahmet Tağluk ’u tebrik etti ve Yeni Hamle Koleji’nde okumayı tercih etmesi durumunda tam burslu 4 yıl eğitim ve eğitim bursu verecekleri sözünü verdi.
Tağluk’un kolay bir başarı elde etmediğini vurgulayan Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Yeni Hamle Eğitim kurumları olarak, oğlumuz bizleri tercih ettiğinde burada kendisine hem yüzde 100 burs, hem de ayrıca burs vereceğimizi de söz veriyoruz. Yeni Hamle Koleji olarak 4 yıl boyunca eğitim bursu, ayrıca ek olarak burs vereceğiz. Evladımız bir senelik zorlu maratonun sonunda tüm soruları doğru cevaplayarak, 181 Türkiye Birincisinden biri oldu. Malatya’mızda 5 tane birinci var. Bunlardan biri de Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak bizde var. Başlangıçta evladımızı 8 yıl boyunca okuduğu okuldaki öğretmenlerine, idarecilere teşekkür ederim. Kurs merkezimizin müdürünü, öğretmenini ve rehber öğretmenini tebrik ediyorum. Özellikle kendisini alkışlıyorum. Allah bundan sonra da kendisini muvaffak kılsın, başarılı kılsın. Tüm soruları doğru cevaplamak çok kolay bir iş değil. Bu rabbimin bir lütfudur. Öğrencimizin annesini de tebrik ediyorum. Biliyorum ki çocukları anneler yetiştirir, babalar çok vakit ayıramaz.”

“Teknolojiden uzak durarak kazandım”
Türkiye birincisi Ahmet Tağluk ise başarının anahtarını sosyal medya ve teknolojiden uzak bir program olarak tanımladı. Tağluk şu ifadelere yer verdi:
”Bu yolda kazanmak kolay olmadı. Çok çalışmama gerekiyordu ama uykusuz kalmadım. Aç susuz kalmadım, ramazan ayında orucumu tuttum. Teknolojik aletlere yaklaşmadım, uzak durdum. Günlük en fazla 30 dakika haber izledim. Yazılım Mühendisi olmak istiyorum. O zaman sınava girdiğimde en iyi Üniversite hangisi ise onu tercih edeceğim. Pandemi sürecinde hem okuldaki hem de kurstaki hocalarım bana çok yardımcı oldu. Buradan okuldaki müdürüme, müdür yardımcılarına, Ersun hocama ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Hocalarımın hepsi bizlerle ilgilendi, rota belirlemede sürekli kontak halindeydik. Gerek mesaj yoluyla, gerek telefon ile konuşarak yönlendirmelerini uyguluyorduk. Ben sosyal medyadan ve teknolojiden uzak durarak bunu başardım. Diğer arkadaşlarımda hedeflerini koyarken bu yöntemi kullanabilirler. Teknolojiden uzak durarak çalışarak ama kendi sınırlarını zorlamadan çalışarak başarabilirler. Çalışsınlar ama verimliliği düşürmesinler. Verimlilik düşerse her şey biter.”

“Virüs başarı için engel değil”
Türkiye birincisi öğrencinin annesi Azize Tağluk da, mutlak başarı için velilere çok önemli görev düştüğünün altını çizerek, “Velilere en büyük tavsiyem çocuklarına güvenmeleri ve inanmaları. Oğlum başından beri bir program yaptı. Belli bir hedef de koydu kendine. İlla Fen Lisesi olacak diye. Çalışmalarının başından beri teknolojik aletlerden uzak durdu. Bilgisayar, tablet ve televizyon kesinlikle yasaktı. Hocalarımızın desteği çok oldu. Hocalarımız anlık benimle yazışmalarını devam ettiriyordu. Virüs başarı için bir engel değildi. Gerektiğinde annesi, öğretmeni oldum. Bu şekilde bu süreci atlattık. Çocuğunuzun daha çok yanında olun. Onu odaya ders çalışması için koyup bırakmayın. Psikolojik olarak da desteği sağlarsanız başarı her zaman sizlerle olacaktır” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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