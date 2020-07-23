LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

İHA

Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olup tam puan alan 5 öğrenciye hediyeler verilerek ödüllendirildi.

LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Malatya’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olup tam puan alan 5 öğrenciye hediyeler verilerek ödüllendirildi.
Valilik Toplantı salonunda düzenlenen ödül programına, Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrenci velileri, okul temsilcileri ve başarılı öğrenciler katıldı.
Vali Baruş yaptığı konuşmasında, başarılı öğrencileri tebrik edip, Malatya’dan 5 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Baruş, "Bu evlatlarımızın gelecek eğitim hayatlarında ne kadar azimli ve sebatkar olduğunu gösteriyor. Yine ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eğitim kadrolarında yer alan arkadaşlarımızın da çocuklarımızın yetişmesine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bununla gurur duyuyoruz” dedi. Vali Baruş'un konuşmasının ardından öğrenciler, sınava hazırlanma süreçlerini anlattılar.
Vali Aydın Baruş, daha sonra LGS sınavında tam puan alan öğrenciler İrem Deniz Küçükköse, Ahmet Tağluk, Kerem Yıldırım Gözaydın, Furkan Battal Pektaş ve İlker Zelyurt’a, kitap ve çeyrek altın hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye birincisine tam burs
YEREL HABERLER Türkiye birincisine tam burs
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 ...
Yeni sosyal medya düzenlemesi SOMES Başkanı Atak: “Sosyal medya her şeyin mubah sayıldığı kirli bir araca dönüşmüştür”
YEREL HABERLER Yeni sosyal medya düzenlemesi SOMES Başkanı Atak: ...
Avrupa arenasından küme düşme hattına
YEREL HABERLER Avrupa arenasından küme düşme hattına
Yeşilyurt Belediyespor’dan kaleye takviye
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan kaleye takviye
Battalgazi’de kırsal mahallede asfalt serimi yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’de kırsal mahallede asfalt serimi yapıldı
Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı Yerli otomobilde kullanılacak NTE'nin Kuluncak'ta da bulunduğu açıklandı Belediye Başkanı Cengiz: "Kuluncak şaha kalkacak"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları ...
Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti
YEREL HABERLER Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba
YEREL HABERLER Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba
Emektar şampiyon at ‘Özgünhan’ Sultansuyu Harası'nın gözdesi Bu yıl 111 tay dünyaya geldi
YEREL HABERLER Emektar şampiyon at ‘Özgünhan’ Sultansuyu Harası'nın ...
Rektör Kızılay’dan Kızılay’a kurban bağışı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan Kızılay’a kurban bağışı
Battalgazi Alacakapı merkez cami ibadete açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Battalgazi Alacakapı merkez cami ibadete açılmayı ...
Yeşilyurt’ta 15 ayda 26 bin 589 metrekare alan yeşillendirildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 15 ayda 26 bin 589 metrekare alan ...
Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları ...
Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
YEREL HABERLER Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona ...
Hayvan pazarında korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Hayvan pazarında korona virüs tedbirleri
Malatya’da Covid-19 denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 denetimleri arttırıldı
Malatya’da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
YEREL HABERLER Malatya’da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine ...
Yeni Malatyaspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Gaziantep FK hazırlıklarını ...
Hem maske dağıttı, hem veda etti
YEREL HABERLER Hem maske dağıttı, hem veda etti
Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona ...
Üretime katkı için makineler alındı
YEREL HABERLER Üretime katkı için makineler alındı
Kurban piyasasında covid 19 gölgesi
YEREL HABERLER Kurban piyasasında covid 19 gölgesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X