LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Malatya’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olup tam puan alan 5 öğrenciye hediyeler verilerek ödüllendirildi.

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen ödül programına, Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrenci velileri, okul temsilcileri ve başarılı öğrenciler katıldı.

Vali Baruş yaptığı konuşmasında, başarılı öğrencileri tebrik edip, Malatya’dan 5 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Baruş, "Bu evlatlarımızın gelecek eğitim hayatlarında ne kadar azimli ve sebatkar olduğunu gösteriyor. Yine ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eğitim kadrolarında yer alan arkadaşlarımızın da çocuklarımızın yetişmesine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bununla gurur duyuyoruz” dedi. Vali Baruş'un konuşmasının ardından öğrenciler, sınava hazırlanma süreçlerini anlattılar.

Vali Aydın Baruş, daha sonra LGS sınavında tam puan alan öğrenciler İrem Deniz Küçükköse, Ahmet Tağluk, Kerem Yıldırım Gözaydın, Furkan Battal Pektaş ve İlker Zelyurt’a, kitap ve çeyrek altın hediye etti.

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