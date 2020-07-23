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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa aşığı gazeteciye plaket

İHA

Malatya'da, Orman Haftası nedeniyle yaptığı çalışmalar ve doğaya tutkunluğundan dolayı GazeteciYazar Vahap Kaygusuz'a plaket verildi.

Doğa aşığı gazeteciye plaket

Malatya’da, Orman Haftası nedeniyle yaptığı çalışmalar ve doğaya tutkunluğundan dolayı GazeteciYazar Vahap Kaygusuz'a plaket verildi.
Önceki yıl Orman Haftası nedeniyle Vali Aydın Baruş’un da katıldığı Beydağı ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen yürüyüşte, orman ve ağaçlara olan duyarlılığından dolayı, GazeteciYazar Vahap Kaygusuz kendi adına sedir fidanı dikerek, 3 yıldır bakımını yapmasından dolayı plaket ile ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Dikilen fidanın yanına levha dikimi nedeniyle Beydağı Ağaçlandırma alanında küçük bir tören düzenlenerek Vahap Kaygusuz’a plaket verildi. Konu ile ilgili levha hazırlanarak dikilen fidanın yanına monte edildi. Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, plaket takdimi esnasında yaptığı açıklamada, Malatya’daki bütün basın mensuplarının, orman ve ağaç sevgisi konusunda duyarlı davrandıklarını ifade ederek, tüm basın camiasına teşekkür etti. Kalaylı konuşmasında, “Önceki yıl Orman Haftasında Sayın Valimiz Aydın Baruş ve Bölge Müdürümüz Ziya Polat’ın katılımıyla bir yürüyüş programı yapmıştık. GazeteciYazar Vahap Kaygusuz’un da sulama havuzu kenarında bir sedir fidanı dikip, büyümesini özellikle takip ettiğini biliyorduk. Sayın valimiz de bu konuyu öğrendiğinde, ‘ Buraya bir tabela yazarak, buraya dikip buraya gelecek insanlara duyuralım’ diye talimat verdi. Bu çalışmamız pandemi nedeniyle biraz aksadı, ama bugün bu plaketi dikmek nasip oldu. Ben bu vesile ile Vahap Kaygusuz’un şahsında, ağaç konusunda duyarlı olan Malatya’daki bütün yazılı ve görsel basın mensup ve temsilcilerine teşekkür ediyor, ilgilerinin devamını bekliyorum” dedi. Vahap Kaygusuz da, ağaç ve yeşilliğin önemine temas ederek, "Ağaç, hem İslam kültüründe, hem de milli kültürümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Gerek İslam Kaynaklarına, gerek tarihimize baktığımızda bunun izlerini halen görüyoruz. Ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, gerek savaşlar, gerek bazı olağanüstü nedenlerden dolayı ülkemizde ve dünyada orman varlığının azaldığını biliyoruz. Devletimiz ormanların korunması konusunda önemli kararlar almış, halk arasında orman kanunu olarak anılan bu kanunlar halen güncellenerek ağaca ve ormana verilen değer önemini yitirmemiştir. Ben de, benim gibi birçok duyarlı arkadaşım ile bu konunun destekçisi durumundayım. Bu duyarlılığımız, ağaç ve orman sevgimiz değerli yöneticilerimizin dikkatini çekmiş. Başta Sayın Valimiz Aydın Baruş, konunun mimarı Ulvi Saran Valimize, Eski Orman Bölge Müdürümüz Ziya Polat, Önceki İl Müdürlerimizden, Ramazan Karaca ve şimdiki Orman İşletme Müdürümüz Yakup Kalaylı ve ekibi bu hassasiyetimizi görerek, dikildiği günden itibaren gelişmesini diğer basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte takip ettiğimiz bu ağacın önüne asılacak yazılı bir levha ile duyarlılığımızı kayıt altına almıştır. Bana bu onuru yaşatan, emek veren bütün Valilerimize, Orman İşletme Müdürümüze, bu ormanın oluşumunda bir nebze emeği geçen herkese Malatya halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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