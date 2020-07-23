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Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı Vali Baruş’tan maske uyarısı

İHA

2020 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda kurum müdürlerini uyaran Vali Baruş, korona virüse karşı kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.

Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı Vali Baruş’tan maske uyarısı

2020 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda kurum müdürlerini uyaran Vali Baruş, korona virüse karşı kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısına Vali Aydın Baruş başkanlık etti. Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediye temsilcilerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, Covid19 salgınına dikkat çekerek kurum müdürlerini uyardı.
Mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile Malatya’da da etkin bir mücadele olduğunu kaydeden Baruş, bu süreçte bazı dönemlerde virüsün yayılım hızının arttığını söyledi. Malatya’da da şu sıralar virüsün yayılımın hızlı olduğu bir süreçten geçildiğini aktaran Baruş, “Normalleşme adımları ile birlikte bildiğiniz gibi sosyal hayatın daha fazla kısıtlanmaması için belli kurallar dahilinde faaliyetler serbest hale geldi. Ancak bu da eskisi gibi istediğimiz gibi davranacağımız anlamına gelmemeli” dedi.
Toplantıya katılan kamu ve kurumların müdürlerine seslenen Baruş, “Maalesef özellikle bazı kurum ve kuruluşlarımızda maske ve sosyal yaşam kurallarına uyulmaması nedeniyle salgının yayılma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Kapalı büro ortamlarında mutlaka maske takılması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi için personeli uyaralım” diye konuştu.
Daha sonra 2020 yılı yatırımlarından bilgiler veren Baruş, yatırımcı kamu ve kuruluşları ile belediyelerin 349 projesinin toplam tutarının 5 milyar 511 milyon 925 bin TL olduğunu söyledi. 2020 yılı ödeneğinin 699 milyon 377 bin TL olduğunu belirten Baruş, 2020 yılı yatırım harcamasının ise 371 milyon 258 bin TL olduğunu ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 51 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Belediyelerin de 116 yatırım projesi için ön görülen proje tutarının 652 milyon 772 TL olduğunu kaydeden Baruş, 2020 yılı ödeneğinin 470 milyon 249 TL, harcanan paranın ise 162 milyon 917 TL, böylelikle nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 35 olduğunu söyledi.
Malatya’da 2020 toplam kamu, kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 465 projesinin olduğunu ve bunun toplam 6 milyar 164 milyon 697 bin TL tutarında olduğunu belirten Baruş, “2020 yılında ödenek 1 milyar 169 milyon 626 TL. Harcama 534 milyon 175 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 46. Genel olarak bu yıl 56 adet tamamlanan projemiz var. 211 proje devam ediyor, 101 proje ihale aşamasında, 6 proje tasfiye, 91 proje ise çeşitli nedenlerden dolayı başlamadı” diye konuştu.
Vali Baruş’ın yatırımlar ile ilgili verdiği özet bilginin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri sırayla söz alarak yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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