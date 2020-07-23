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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar’dan gönül belediyeciliği vurgusu

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle aynı gönül dünyasında olmak adına sürdürdüğümüz sosyal yardımlaşma hizmetlerimizle bu alanda da fark oluşturan bir yerel yönetimiz" diye konuştu.

Başkan Çınar’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle aynı gönül dünyasında olmak adına sürdürdüğümüz sosyal yardımlaşma hizmetlerimizle bu alanda da fark oluşturan bir yerel yönetimiz” diye konuştu.
Yaptıkları gönül ve sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgi aktaran Başkan Çınar, "İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışından yola çıkarak Yeşilyurt’ta ‘sosyal devlet’ anlayışını her daim canlı ve diri tuttuklarını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına bugüne kadar ciddi mesafeler alırken, hizmetlerimizi ‘Gönül Vizyonu’ temalı projelerimizle taçlandırıp, hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya, acılarını paylaşıp, sevinçlerine ortak oluyoruz. Yeşilyurt, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hâkim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Göreve geldiğimiz 31 Mart 2019 seçimlerinden bugüne kadar ‘Gönül Belediyeciliği’ esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle hemşerilerimizin yüreklerine dokunmaya devam etmekteyiz. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tüm hemşerilerimize karşı sevgi, saygı ve muhabbet içerisinde, öncelikle paylaşarak, öncelikle kenetlenerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturan ‘Emanet Çarşısı’ Hizmet Binamızda gerek 850 metre alanda hizmet veren market alanımız gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizle ekonomik durumu yerinde olmayan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışına katkı sağlamak, bu felsefenin güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hissettirmek için böylesine nezih ve modern bir hizmet alanını Yeşilyurt’umuza kazandırmaktan gurur duymaktayız. Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle hayırseverler arasında gönül köprüsü kuruyoruz. ‘Emanet Kart’, ‘Emanet Ekmek’, ‘Baştacı’, ‘Cenaze Çadırı’, ‘Taziye Paketi’, ‘Aile Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmeti’, ‘İş Havuzu’, ‘İyilik Havuzu’, ‘Yüzümüz Gülsün’ ‘Minik Kalpler Solmasın’, ‘Kardeş Aile’ ve ‘Nikâh Hizmetleri’ projelerimizle yardımlaşma ve dayanışmayı bütün topluma yayarak, paylaşma bilincini her daim canlı tutmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Projelerimizle hemşerilerimizin her daim yanındayız”
31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yardımlaşma, paylaşma ve bağış yapma bilincinin toplum içerisinde daha fazla yer almasını sağlamak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Gerekli araştırmalar ve incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu kayıt altına alınan toplam bin 292 ihtiyaç sahibi hemşerimize emanet kart vererek, marketimizden alış veriş yapmalarını sağladık. İlçemizdeki 89 fırınımızda devam eden ‘Emanet Ekmek’ faaliyetlerimizle hayırseverler tarafından bağışlanan 1 milyon 562 bin 993 adet ekmekten 1 milyon 545 bin 647 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü vaziyeti gördük. Ev ve kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına başlattığımız ‘Baştacı’ projemizden yararlanan 33 yaşlımızın evi 911 kez ziyaret edilerek gerekli hizmetler verilmiştir. İlçemizde hayatını kaybeden hemşerilerimizin acılarını paylaşmak adına geçen yıl başlattığımız ‘Taziye’ ziyaretlerimiz çerçevesinde 2 bin 49 ailemizi ziyaret ederek hem taziye çadırlarını kurduk hem de içerisinde çay, şeker ve bardak bulunan taziye paketlerimizi takdim ettik. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze bağlı uzman sosyologlar tarafından başarıyla yürütülen ‘Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz’ kapsamından yararlanmak adına başvuru yapan 419 hemşerimize ailevi, hukuki, psikolojik ve farklı pek çok alanda rehberlik hizmeti sunduk. İş arayan hemşerilerimizle işverenler arasında köprü olabilmek adına başlattığımız ‘İş Havuzu’ projemize başvuru yapan hemşerilerimizden 13’ünün iş başı yapmasını sağladık. İyilikseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturduğumuz ‘İyilik Havuzu’ projemiz ile de toplamda gelen 878 iyilik başvuru arasından 720 hemşerimizin ihtiyacının karşılanmasını sağladık. Müdürlüğümüze kayıt yaptıranlar arasında durumu en dezavantajlı oldukları tespit edilen ve durumları sürekli takip edilen ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik başlattığımız ‘Yüzümüz Gülsün’ projemiz ile de toplamda 100 ailemizin problemlerinin çözülmesinde destek olduk. İlçemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan ‘Minik Kalpler Solmasın’ projemiz sayesinde tespit ettiğimiz 5 evladımıza gerekli yardımların yapılmasını sağladık. Varlıklı aileler ile yoksul aileleri bir araya getirip ekonomik ve sosyolojik mesafeleri kısaltmayı hedef alan ‘ Kardeş Aile’ projemizden 5 ailemizin faydalanmasını sağladık. Bununla birlikte 15 aylık süre zarfı içerisinde evlenmek için başvuru yapan toplam 3 bin 215 çiftimizin nikâh akdini yaparak, ‘Bir Yastıkta’ hediye paketlerini takdim ettik. Dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerde hemşerilerimizin sürekli yanında yer aldık. Ramazan Ayı boyunca 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı bulunan, engelli ve yemek yapacak durumu olmayan ihtiyaç sahibi 350 vatandaşımıza 4 çeşit yemek paketlerini teslim ettik. Vefa Sosyal Destek Grubuyla ortaklaşa çalışarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların ulaşmasını sağladık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz birbirleriyle koordineli ekiplerimiz, sosyal sorumluluk projelerimizi başarıyla uygulamaktadır. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz arasında gönül l köprüleri oluşturmaya devam edeceğiz. Bizim için bir dua, bir tebessüm yeter” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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