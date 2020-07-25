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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Hayvanat Bahçesi açılmayı bekliyor

İHA

Malatya Hayvanat Bahçesi'nin Covid19 pandemi salgın koşullarının el verir duruma gelmesi halinde yapılacak değerlendirme sonucu ziyaretçilere açılması tarihinin belli olacağı belirtildi.

Malatya Hayvanat Bahçesi açılmayı bekliyor

Malatya Hayvanat Bahçesi’nin Covid19 pandemi salgın koşullarının el verir duruma gelmesi halinde yapılacak değerlendirme sonucu ziyaretçilere açılması tarihinin belli olacağı belirtildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu C Tipi Mesire Yeri Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğumlar oldu. Hayvanat Bahçesinde, 78 türden bin 213 canlı bulunuyor.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi kabul edilmiyor. Hayvanat Bahçesindeki canlıların bakımı düzenli olarak görevliler tarafından sürdürülüyor. Canlıların yavrulamaları ise bahçenin sevimliliğini arttırıyor. Yıl içerisinde pek çok canlı yavrulayarak türünün sayısını çoğaltıyor. Son olarak ceylan, keçi, maymun, kangurular ile çok sayıda kuş türünde yavrulamalar oldu. Bahçeye ayrı bir güzellik katan yavrular, sevimlilikleriyle dikkat çekiyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Şube Müdürü Sami Altaş, “78 türden bin 213 hayvanımız mevcuttur. Özellikle safari alanımızdaki hayvanlarımızda ilkbahar döneminden itibaren yavrulamalar oldu. 5 ceylan yavrusu doğdu. Ceylanlarımız 15 taneden 20’ye çıktı. Aynı şekilde kızıl geyiklerimiz, lamamız doğum yaptı. Kurtlarımız yeni yavrularla toplamda 8 oldular. Hayvanat bahçemizdeki tüm canlıların bakımı kendi personellerimiz tarafından yapılmaktadır” dedi.
Altaş, salgın koşullarının el verir duruma gelmesi halinde yapılacak değerlendirme sonucu hayvanat bahçesinin ziyaretçilere açılması tarihinin belli olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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