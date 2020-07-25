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Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’de küme düştü Sezon başında Avrupa Kupaları'nda oynayan sarı-kırmızılar TFF 1. Lig'e düştü

İHA

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’de küme düştü Sezon başında Avrupa Kupaları'nda oynayan sarı-kırmızılar TFF 1. Lig'e düştü

2017 yılında Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçların ardından bugün evinde Gaziantep FK’yı mağlup etmesine rağmen Denizlispor’un sahasında Ankaragücü’nü yenmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra küme düştü.
Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarıkırmızılı kulüp, 20162017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci bitirerek Süper Lig'e yükselmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza atmış ve bu sezonun başında da ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.
Sezon başında Sergen Yalçın ile anlaşan Yeni Malatyaspor, ilk kez katıldığı UEFA ön eleme maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı elemiş ikinci turda ise Sırbistan’ın Partizan ekinine yenilerek Avrupa Ligi'ne erken veda etmişti.

1 sezonda 3 teknik direktör değişikliği
UEFA’dan sonra 20192020 sezonuna da istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 24 puan ile tamamladı. Devre arasında Sergen Yalçın ile yollarını arayan sarıkırmızılar ikinci yarıya ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başladı. Ancak Özdeş ile ligde çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor’da mart ayında Özdeş ile de yollar ayrıldı.
Son olarak Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşan sarıkırmızılı ekip, ligde çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alarak 35 puanla bir alt lige düşen takımlardan biri oldu.

Başkan Gevrek’in en kötü sezonu
Yeni Malatyaspor’un başında 6. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Başkan Adil Gevrek, kariyerinin en kötü sezonunu yaşadı.
Başkanlığa geldikten sonra ilk sezon takımı 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşatarak 1. Lig’e yükselten Gevrek, sarıkırmızılı kulübü 2 yıl sonra ise Süper Lig'e çıkardı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetimin Avrupa hedefi doğrultusunda da Yeni Malatyaspor, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ligi beşinci sırada bitirerek UEFA’ya katıldı.
Başarılı geçen 2 yılın ardından Süper Lig’de üçüncü sezonunu kötü geçiren Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek’in başkanlığında ise küme düşerek taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

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