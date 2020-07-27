Malatya’da ilk antika pazarı Kervansaray’da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da ilk antika pazarı Kervansaray’da açıldı

İHA

Antika severler ve koleksiyoncular için eski ürünlerin sergileneceği Antika Pazarı, Malatya'da ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında hizmete girdi.

Malatya’da ilk antika pazarı Kervansaray’da açıldı

Antika severler ve koleksiyoncular için eski ürünlerin sergileneceği Antika Pazarı, Malatya’da ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında hizmete girdi.
Battalgazi Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya’da ilk kurulan Antika Pazarı Battalgazi’de çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. Antika severlere kapılarını açan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda her ayın son pazar günü çok sayıda koleksiyoner ve antika meraklıları Antika Pazarı'nda bir araya gelecek. Semaverden gramofona, puldan halıya, otantik dikiş makinesinden kılıca, eski teleskoplardan antika saatlerine, dönem kıyafetlerine ve takılarına da rastlayabileceğiniz birçok antika ürünlere rastlamak mümkün oluyor. Pazarın açılışına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her ayın son pazar günü Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında Antika Pazarının açık olacağını belirterek, yıllanmış eserlerin burada sergilenmesi adına Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Gerçekleşen açılışa Başkan Güder ile birlikte Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antika Pazarında stantları dolaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dikkat çeken çok sayıda antika ürünü incelerek, koleksiyonerlerden bilgiler aldı.

Koleksiyonelerden teşekkür
Hem koleksiyoner hem de antrenör olduğunu ifade ederek uzun yıllardır Antika ürünlere büyük ilgisi olduğunu belirten Savaş Yılmaz,"Malatyalıyım ve Malatya’da antika ile uğraşıyorum. Aynı zamanda da antrenörüm. Yıllardır bu işi yapıyorum ve bu bizim hobimizdi. Başka illerde böyle kurulan pazarlar vardı. Malatya’da da böyle bir çalışmayı Battalgazi Belediyemiz yaptı. Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyor ve kutluyorum. Burada en azında bizim değerlerimiz ve kültürümüz bir arada toplanacak. Kurulan bu Antika Pazarına gelen insanlarımız geçmişin izlerine canlı olarak tanıklık edecekler. İnsanların bir çoğunun evinde antika değeri olan malzemeler var. Ancak bunların değeri tam olarak bilinmiyor. Genelde rafa kaldırıyorlar. Bizlerde eskicilerden bazen bulup alıyoruz. Antika ürünlerinin gerçek değerlerini görmesi için yapmış olduğu bu girişim çok anlamlı. Bizlere böyle bir olanak sağladığı için Battalgazi Belediyemizi canı yürekten kutluyorum" dedi.
Erhan Erdem ise "Malatya’da tespih işi ile uğraşıyoruz. Malatya’mızın kültürel yapısını Türkiye’ye tanıtmak adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yapmış olduğu bu çalışma bizler için gerçekten çok önemli. Bu pazarda standımızı kurarak, hepimizin bu medeniyeti tanıtma fırsatımız olacak. Kurulan bu pazarda her ayın son Pazar günü burada olacağız. Tüm Malatya’yı ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Battalgazi Belediyemize ve Başkanımız Osman Güder’e böyle güzel çalışmaya imza attığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
Alanya'da antikacılık yapan ve Battalgazi'de açılacak olan Antika Pazarını gezmek için Malatya'ya geldiğini dile getiren İsa Varol, "Alanya’da antikacılık yapıyorum. Antika Pazarı açılacağını duydum ve buraya geldim. Bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz buraya il dışından geliyoruz. Bundan sonrada her ay bir gün buraya gelerek buradaki Antika Pazarını gezeceğiz. Buraya her gelmemiz de kayısımızı alarak, beğendiğimiz antika ürünlerimizi de alıp gideceğiz. Antika Pazarının bulunduğu yer çok güzel. Ailece buraya gelip buraları gezdikten sonra Antika Pazarında vaktimizi geçiririz" diye konuştu
Açılan Antika Pazarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Mikail Sağır ise şunları söyledi: "Ben koleksiyoncuyum, Tarihi eski paraları topluyorum. Herkes ev, araba, yat, kat sahibi olabilir ama böyle bir koleksiyon sahibi olmaz. Battalgazi Belediyesi tarafından Kervansaray’a açılan Antika Pazarına vatandaşlarımızı bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Elazığ'dan Antika Pazarını gezmeye gelen Sait Sağlam ise "Ben Elazığ’da oturuyorum. Battalgazi’de böyle bir Antika Pazarın açılacağını duyunca ailece buraya geldik. Burada çok sıcak ve güzel bir ortam var. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Battalgazi Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bölgesel ve ulusal bazda böyle çalışmalarımız devam edecek"
Koleksiyoncularla satıcılar, alıcılar ve dostların buluştuğu güzel bir Antika pazarını Battalgazi'de hizmete açtıkları için mutlu olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyemizin hizmete sunduğu ve her ayın son Pazar günü kapılarını koleksiyon severlere açacak olan Antika Pazarını, Battalgazi Kaymakamız ile birlikte ziyaret ettik. Antika Pazarı Malatya'mız ve Battalgazi’miz için güzel bir şans olduğunu düşünüyorum. Değişik alanlarda etkinlik gösteren insanlarımızı Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ımıza taşıyıp, yıllanmış eserleri burada sergilemeleri için Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir çalışma başlattık. Antikalarımızın Kervansaray’da sergilemesi için olanak sağladık. Çok güzel bir sergi ve Pazar oldu. Antika Pazarını gezen çok sayıda vatandaşlarımız var. Onlarla görüştüğümüzde yapılan bu çalışmadan duydukları memnuniyetleri bizlere ilettiler. İnşallah her ayın son pazarında Medeniyetin Kalbi olarak ifade ettiğimiz Battalgazi’mizin Kervansaray’ın da bu hizmetimiz devam edecek. Malatya’da bu Antika Pazarını ilk olarak Battalgazi Belediyemiz hizmete sundu. İlk kez başlatmış olmamıza münasebetiyle özellikle il dışından büyük katılım sağlayan antika tutkunu vatandaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte de bölgesel ve ulusal bazda böyle çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

“Böyle aktiviteler her zaman düzenlenecek"
Battalgazi Belediyesine açılan Antika Pazarı için teşekkür eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, "Battalgazi’mizde bulunan Kervasaray’ımız da Kültür ve Sanat Faaliyetleri kapsamında açılan Antika Pazarı sergimizi gezdik. Battalgazi Belediyemiz bundan sonraki süreçte her ayın son pazarı bu ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyecek. İlk etapta Malatya geneli başlayan bir çalışma olsa da ulusal ve uluslar arası bu tür çalışmaların devam edeceğine inancım yüksektir. Bu yapılan çalışmadan dolayı Battalgazi Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir’den bayram hazırlıkları
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den bayram hazırlıkları
İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
YEREL HABERLER Malatyaspor, Süper Lig'e iz bırakarak veda etti
Gürkan’dan Ordu programı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Gürkan’dan Ordu programı değerlendirmesi
Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın korkusu Kayısı üreticisi 1989 yılından bugüne defalarca taşkın ve sel baskınına neden olan Tohma Çayı'nın ıslah edilmesini istiyor
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerinin 31 yıllık sel ve taşkın ...
Servis araçlarında yaş sınırının yükseltilmesi talebi
YEREL HABERLER Servis araçlarında yaş sınırının yükseltilmesi talebi
Yeşilyurt Belediyesi Çukurdere Kitap Kafe tamamlandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Çukurdere Kitap Kafe tamamlandı
Kavurucu sıcaklara dikkat
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaklara dikkat
Gabriel Margarit: "8.'lik şehrimiz Gaziantep’e hediye olsun"
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: "8.'lik şehrimiz Gaziantep’e hediye ...
1'inci Lig'e düşen Yeni Malatyasporlu futbolcular maç sonunda ağladı
YEREL HABERLER 1'inci Lig'e düşen Yeni Malatyasporlu futbolcular maç ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ...
Hikmet Karaman: “İnşallah önümüzdeki hafta federasyonumuz düşen takımların empatisini yapar"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “İnşallah önümüzdeki hafta ...
Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’den düştü Sezon başında Avrupa kupalarında oynayan sarı-kırmızılar, TFF 1. Lig'e düştü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’den ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü ...
Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü
Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’de küme düştü Sezon başında Avrupa Kupaları'nda oynayan sarı-kırmızılar TFF 1. Lig'e düştü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’de küme ...
Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti Süper Lig: ...
Malatya’da orman yangını Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da orman yangını Çok sayıda ekibin müdahale ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü ...
Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 ...
'Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar seçiliyor
YEREL HABERLER 'Mercedes Kadir'in sinema filmi için mekanlar ...
Malatya Hayvanat Bahçesi açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Malatya Hayvanat Bahçesi açılmayı bekliyor
Malatya’da Anayurt Bulvarı tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya’da Anayurt Bulvarı tamamlandı
Kayısı Boylama Makinesi'nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kayısı Boylama Makinesi'nin tanıtımı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X