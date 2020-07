Malatya’da ilk antika pazarı Kervansaray’da açıldı

Antika severler ve koleksiyoncular için eski ürünlerin sergileneceği Antika Pazarı, Malatya’da ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında hizmete girdi.

Battalgazi Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya’da ilk kurulan Antika Pazarı Battalgazi’de çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. Antika severlere kapılarını açan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda her ayın son pazar günü çok sayıda koleksiyoner ve antika meraklıları Antika Pazarı'nda bir araya gelecek. Semaverden gramofona, puldan halıya, otantik dikiş makinesinden kılıca, eski teleskoplardan antika saatlerine, dönem kıyafetlerine ve takılarına da rastlayabileceğiniz birçok antika ürünlere rastlamak mümkün oluyor. Pazarın açılışına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her ayın son pazar günü Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında Antika Pazarının açık olacağını belirterek, yıllanmış eserlerin burada sergilenmesi adına Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Gerçekleşen açılışa Başkan Güder ile birlikte Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antika Pazarında stantları dolaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, dikkat çeken çok sayıda antika ürünü incelerek, koleksiyonerlerden bilgiler aldı.



Koleksiyonelerden teşekkür

Hem koleksiyoner hem de antrenör olduğunu ifade ederek uzun yıllardır Antika ürünlere büyük ilgisi olduğunu belirten Savaş Yılmaz,"Malatyalıyım ve Malatya’da antika ile uğraşıyorum. Aynı zamanda da antrenörüm. Yıllardır bu işi yapıyorum ve bu bizim hobimizdi. Başka illerde böyle kurulan pazarlar vardı. Malatya’da da böyle bir çalışmayı Battalgazi Belediyemiz yaptı. Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyor ve kutluyorum. Burada en azında bizim değerlerimiz ve kültürümüz bir arada toplanacak. Kurulan bu Antika Pazarına gelen insanlarımız geçmişin izlerine canlı olarak tanıklık edecekler. İnsanların bir çoğunun evinde antika değeri olan malzemeler var. Ancak bunların değeri tam olarak bilinmiyor. Genelde rafa kaldırıyorlar. Bizlerde eskicilerden bazen bulup alıyoruz. Antika ürünlerinin gerçek değerlerini görmesi için yapmış olduğu bu girişim çok anlamlı. Bizlere böyle bir olanak sağladığı için Battalgazi Belediyemizi canı yürekten kutluyorum" dedi.

Erhan Erdem ise "Malatya’da tespih işi ile uğraşıyoruz. Malatya’mızın kültürel yapısını Türkiye’ye tanıtmak adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yapmış olduğu bu çalışma bizler için gerçekten çok önemli. Bu pazarda standımızı kurarak, hepimizin bu medeniyeti tanıtma fırsatımız olacak. Kurulan bu pazarda her ayın son Pazar günü burada olacağız. Tüm Malatya’yı ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Battalgazi Belediyemize ve Başkanımız Osman Güder’e böyle güzel çalışmaya imza attığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Alanya'da antikacılık yapan ve Battalgazi'de açılacak olan Antika Pazarını gezmek için Malatya'ya geldiğini dile getiren İsa Varol, "Alanya’da antikacılık yapıyorum. Antika Pazarı açılacağını duydum ve buraya geldim. Bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz buraya il dışından geliyoruz. Bundan sonrada her ay bir gün buraya gelerek buradaki Antika Pazarını gezeceğiz. Buraya her gelmemiz de kayısımızı alarak, beğendiğimiz antika ürünlerimizi de alıp gideceğiz. Antika Pazarının bulunduğu yer çok güzel. Ailece buraya gelip buraları gezdikten sonra Antika Pazarında vaktimizi geçiririz" diye konuştu

Açılan Antika Pazarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Mikail Sağır ise şunları söyledi: "Ben koleksiyoncuyum, Tarihi eski paraları topluyorum. Herkes ev, araba, yat, kat sahibi olabilir ama böyle bir koleksiyon sahibi olmaz. Battalgazi Belediyesi tarafından Kervansaray’a açılan Antika Pazarına vatandaşlarımızı bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Elazığ'dan Antika Pazarını gezmeye gelen Sait Sağlam ise "Ben Elazığ’da oturuyorum. Battalgazi’de böyle bir Antika Pazarın açılacağını duyunca ailece buraya geldik. Burada çok sıcak ve güzel bir ortam var. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Battalgazi Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bölgesel ve ulusal bazda böyle çalışmalarımız devam edecek"

Koleksiyoncularla satıcılar, alıcılar ve dostların buluştuğu güzel bir Antika pazarını Battalgazi'de hizmete açtıkları için mutlu olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyemizin hizmete sunduğu ve her ayın son Pazar günü kapılarını koleksiyon severlere açacak olan Antika Pazarını, Battalgazi Kaymakamız ile birlikte ziyaret ettik. Antika Pazarı Malatya'mız ve Battalgazi’miz için güzel bir şans olduğunu düşünüyorum. Değişik alanlarda etkinlik gösteren insanlarımızı Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ımıza taşıyıp, yıllanmış eserleri burada sergilemeleri için Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir çalışma başlattık. Antikalarımızın Kervansaray’da sergilemesi için olanak sağladık. Çok güzel bir sergi ve Pazar oldu. Antika Pazarını gezen çok sayıda vatandaşlarımız var. Onlarla görüştüğümüzde yapılan bu çalışmadan duydukları memnuniyetleri bizlere ilettiler. İnşallah her ayın son pazarında Medeniyetin Kalbi olarak ifade ettiğimiz Battalgazi’mizin Kervansaray’ın da bu hizmetimiz devam edecek. Malatya’da bu Antika Pazarını ilk olarak Battalgazi Belediyemiz hizmete sundu. İlk kez başlatmış olmamıza münasebetiyle özellikle il dışından büyük katılım sağlayan antika tutkunu vatandaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte de bölgesel ve ulusal bazda böyle çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.



“Böyle aktiviteler her zaman düzenlenecek"

Battalgazi Belediyesine açılan Antika Pazarı için teşekkür eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, "Battalgazi’mizde bulunan Kervasaray’ımız da Kültür ve Sanat Faaliyetleri kapsamında açılan Antika Pazarı sergimizi gezdik. Battalgazi Belediyemiz bundan sonraki süreçte her ayın son pazarı bu ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyecek. İlk etapta Malatya geneli başlayan bir çalışma olsa da ulusal ve uluslar arası bu tür çalışmaların devam edeceğine inancım yüksektir. Bu yapılan çalışmadan dolayı Battalgazi Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

