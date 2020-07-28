Suça karşı 'Şahingöz Devriye Kamerası' Şehirde devriye atabilen ‘Şahingöz’ ile olaylara ve suçlulara anında müdahale edilebilecek

Malatya'da 4 arkadaşıyla birlikte 'Şahingöz Devriye Kamerası’ projesini geliştiren Furkan Bozdağ isimli genç, bu kamera sayesinde şehirlerde şiddet, hırsızlık, gasp, kavga ve taciz gibi olaylara anında müdahale edilerek hem suçluların etkisiz hale getirileceğini hem de suçun olası etkilerinin azaltılacağını söyledi.

Malatyalı Furkan Bozdağ, 3 yılda tamamladığı ‘Şahingöz Devriye Kamerası’ projesi ile şehir içinde adeta bir polis gibi devriye atacak. Sistem ile şehirde yaşanan şiddet, hırsızlık, gasp, kavga, taciz gibi olaylara anında müdahale edileceğini söyleyen Bozdağ, hem suçluları etkisiz hale getirecek hem de suçun olası etkilerini azaltılacak projesi için destek beklediklerini söyledi. 4 arkadaşıyla birlikte hazırladıkları projenin tasarımının hazır olduğunu belirten Bozdağ, tüm detayları düşünülerek 3 yılda tamamladıkları projelerinin hem güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıracağını hem de suçlara ve olaylara anında müdahale edilerek suçun olası etkilerini minimuma indireceğini belirtti.

Sokak direklerinin karşılıklı paralel bağlantılarının ağırlık merkezine kurulan kapsüllü polikarbon hafif dayanıklı malzemeden oluşan ve raylı hattan enerjisini alan Şahingöz Devriye Kamerası’nın kuş bakışı panoromik görüntü alarak kör noktaları da ortadan kaldıracağını, konum değiştirme özelliği ile şehir içi cadde ve sokakların her noktasına ulaşabildiğini belirten Bozdağ, “Sistem ihbarla çalışıyor. Buna göre şehrin belirli noktalarına yerleştirilmiş acil durum panellerine yapılan ihbarla kamera saniyeler içinde olay yerine varıyor” dedi.

Olay yerinden delil sayılacak ilk görüntüleri de alabilecek sistemin polis ve sağlık ekiplerine komut gönderdiğini kaydeden Bozdağ, devriye kamerasının termal kamera özelliğinin de olduğunu ve bu sayede anında ateş ölçümü yapılabileceğini ifade etti.

Birçok kurumla irtibata geçtiğini de belirten Furkan Bozdağ, Şahingöz Devriye Kamerası’nın sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

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