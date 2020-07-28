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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarında tempo arttırdı

İHA

Yaz ayları ile birlikte asfaltlama çalışmalarını hızlı bir tempoda sürdüren Battalgazi Belediyesi, Ağılyazı ve Çolakoğlu Mahalleleri Alikanlar ve Dolanbay sokakta toplam 20 bin metrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarında tempo arttırdı

Yaz ayları ile birlikte asfaltlama çalışmalarını hızlı bir tempoda sürdüren Battalgazi Belediyesi, Ağılyazı ve Çolakoğlu Mahalleleri Alikanlar ve Dolanbay sokakta toplam 20 bin metrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında yoğun bir çalışma temposu ortaya koyan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ağılyazı mahallesinde 10 bin metrelik, Çolakoğlu mahallesi Düz Mezrasında 5 bin metrelik, Dolanbay sokakta 3 bin metrelik ve Alikanlar sokakta 2 bin metrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları ise vatandaşlarda büyük takdir topladı. Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte 2 mahalle ve 2 sokaktaki gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sonrasında ise Hacı Yusuflar Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını inceledi. Başkan Güder, mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışmalarına sürdüren ekiplere teşekkürlerini iletti.

“Mahallemiz berbat haldeydi, şimdi öyle değil”
Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Hacı Yusuflar Mahallesi Muhtarı Nevzat Alan, “Hacı Yusuflar mahallemiz uzun zamandan bu yana çamurdan ve toz topraktan geçilmiyordu. Mahallemiz de kışın çamurdan yürüyemiyorduk. Şuanda asfaltı ile beraber bütün hizmet yapılıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Azimle dur durak bilmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
En büyük amaçlarının hizmet etmek olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şuan Hacı Yusuflar mahallemizdeyiz. Mahallemiz kötü bir durumdaydı. Battalgazi Belediyesi olarak önceleri sathi kaplama işlemini şirketlere veriyorduk. Ciddi paralar harcayarak 15 gün önce çok şükür tesisimizi kurduk . Bizim tek amacımız hizmet etmek. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamasın diye ekiplerimiz çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyorlar. Muhtarımızın ifade ettiği gibi yolların daha öncesinde hakikaten çamurlu ve sıkıntılı birçok yollarımız vardı. Amacımız bu yollarımızın hepsini ıslah etmektir. Vatandaşımızın ayağını çamurdan kurtarmak. Bu bağlamda Battalgazi Belediyesi olarak hemen hemen her gün sahadayız ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. Her mahallemiz de Fen İşleri ekiplerimizin çalışmaları var. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın bizden istedikleri talepleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Amacımız bu yıl içerisinde alt yapısı hazırlanmış yerleri asfalta hazır hale getirerek, yollarımızın hepsini asfaltlama çalışmasını bitirmek istiyoruz. Gitmiş olduğumuz yerlerde insanların memnuniyeti gerçekten bizim heyecanımızı arttırıyor. Çalışma azmimizi arttırıyor. İnşallah bu azimle dur durak demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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