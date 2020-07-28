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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komutan Kanbur’dan Başkan Gürkan’a veda ziyareti

İHA

Emekliliğe ayrılan Malatya 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Komutan Kanbur’dan Başkan Gürkan’a veda ziyareti

Emekliliğe ayrılan Malatya 7’nci Ana Jet Üssü Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulundu.
Malatya’da 5 yıldır görev yapan Albay Hasan Hüseyin Kanbur’a yeni hayatında başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Komutanımız 5 yıl süresince en iyi şekilde görevini yaptı. Gerek iç gerekse dış sınırlarımızda önemli görevler üstlenip başarılar kazandı. 7’nci Ana Jet Üssü bu anlamda çok önemli ve zorlu görevler üstlendi. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için gösterdiği çaba içinde ayrıca teşekkür ederim. 15 Temmuz’dan bu yana görev yapması, verdiği mücadele ile süreci güzel yönetti. Ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu.
“Malatya Halkının desteğini hep yanımızda gördük”
Başkan Gürkan’a iltifatlarından dolayı teşekkür eden 7’nci Ana Jet Üssü Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, "41 yıllık askeri hayatım göreve ilk başladığım Malatya’da son buluyor. Ana Jet üssümüz terörle mücadele önemli bir merkez. 5 yıl boyunca burada hizmetler ürettik. Gerek sizlerin gerekse de Malatya Halkının desteğini hep yanımızda gördük. Halkımızla daima iç içe olduk. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Mutlu ve huzurlu bir şekilde bayrağı yeni gelen arkadaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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