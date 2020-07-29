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Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 195 kilo eroin ele geçirildi Malatya'da ilk kez bu kadar büyük miktarda eroin ele geçirildi

İHA

Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 195 kilo eroin ele geçirildi Malatya'da ilk kez bu kadar büyük miktarda eroin ele geçirildi

Malatya’da narkotik ekiplerince bir kamyonda yapılan aramalarda piyasa değeri 13 milyon TL’nin üzerinde olan 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük miktarda eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MalatyaElazığ karayolu Kale ilçesi sınırlarında oluşturulan yol kontrol noktasında bir kamyon durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği Bonita’nın da tepki vermesi ile yapılan kapsamlı aramalarda 375 paket halinde toplam 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğünde operasyon ile ilgili bilgi veren Vali Aydın Baruş, can ve nesil güvenliğini tehdit eden en önemli unsurların başında yer alan uyuşturucu madde ile ilgili Malatya’da önemli bir başarıya imza atıldığını dile getirdi. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Vali Baruş, 28 Temmuz günü Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yapılan analiz çalışması sonucu yol kontrol noktasında bir kamyonu durduklarını söyledi. Kamyonda yapılan aramalarda 195 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini dile getiren Baruş, “Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olmasaydı, belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleri ile birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı” dedi.
Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini kutlayan Baruş, başarılı operasyonların devamını diledi.
Baruş, ayrıca 2020 yılında Malatya’da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele istatistiklerini de paylaştı. Malatya’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplamda şu ana kadar 814 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Baruş, bu operasyonlarla ilgili bin 218 şahsın gözaltına alındığını ve 170’inin tutuklandığını açıkladı.
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de açıklayan Vali Aydın Baruş, şöyle devam etti:
“2020 yılı başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 122 kilo kubar esrar, 7 kilo 227 gram toz esrar, 10 gram plaka esrar, 10 gram kokain, 3 kilo 329 gram metamfetamin maddesi, 9 kilo 983 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 65 adet captagon hap, bin 478 adet extacy hap, 14 bin 489 kullanımı kontrole tabi ilaç ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 36 bin 615 kök kenevir ele geçirildi."
Uyuşturucu ile mücadele de operasyonların durmaksızın devam edeceği mesajını veren Baruş, “Zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesini, gençlerin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
Uyuşturucu madde satışının da en az terör kadar tehlikeli olduğunu da belirten Vali Baruş, “Çünkü bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan bu mücadele de duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı konusunda şüpheli bir durum olduğunda 155 ve 156 ihbar hatlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının ‘Uyuma’ adlı mobil ihbar hatlarını kullanarak ihbarda bulunabilirler. Yapılacak İhbarlarla güvenlik güçleri daha etkin bir çalışma yapacaktır. Özellikle de sokak satıcılarının gençlerimize yönelik uyuşturucu madde satışına izin verilmeyecektir” dedi.
Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda eroin maddesi ele geçirildiğini de ifade eden Baruş, eroinlerin nereye sevk edildiğine ilişkin ise soruşturmanın halen devam etmesi nedeniyle açıklama yapamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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