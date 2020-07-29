Malatya’da bir mezra karantinaya alındı

"Daha dün gibi..."

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Malatya’da bir mezra, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Akçadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı mezrasında cenaze definine katılan 6 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Akçadağ ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, mezranın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Hıdıruşağı mezrası 29 Temmuz günü saat 11,00’den itibaren karantina altına alınırken, zaruri durumlar dışında mezraya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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