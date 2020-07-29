Yeşilyurt Belediyesi’nden bayram denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nden bayram denetimi

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerindeki gıda kontrollerinin titizlikle devam ettiğini, vatandaşların sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler tüketmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nden bayram denetimi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerindeki gıda kontrollerinin titizlikle devam ettiğini, vatandaşların sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler tüketmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ile Veterinerlik Birimine bağlı ekipler, rutin olarak sürdürdükleri denetimleri Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.
Korona virüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etme anlamında denetimlerini haftanın belirli günlerinde gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, fırın, pastane ve gıda ürün imalatı satışının yapıldığı işletmelerin vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz ortamlarda hizmet sunması adına kontrollerini arttırdı.

İşyerleri baştan aşağıya denetleniyor
Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesini ön planda tutan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, işyerlerinin öncelikle ruhsat açısından yasallığı, imalat ve personelin sağlık koşullarına uyup uymadıklarını kontrol edip, evrakları titizlikle incelerken, imalat yapılan yerlerin fiziki durumları, teknik donanımları ve imalat için gerekli olan malzemelerin depolandığı alanları baştan aşağıya denetliyor.
İşyerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, personelin kişisel bakımı ve iş elbiselerinin uygunluğunun yanı sıra, işletmeye ait yerin sağlık ve üretim standartlara uyumluluk düzeyini kontrol eden Zabıta ve Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde eksik görülen noktaların düzeltilmesi için gereken uyarılarda bulunuyor.

“Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak”
Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir sorununun yaşanmaması için denetimlere önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bayram öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde amaçlarının halkın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.
Toplum ve insan sağlığını tehlikeye atacak durumlara asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın bayram sofralarına gelen özellikle tatlı ve diğer unlu mamullerin sağlıklı ortamlarda üretilmesi için Zabıta ve Veteriner ekiplerimizin rutin olarak devam eden denetimlerini bu dönemde artırdık. Özellikle korona virüs ile etkin bir şekilde mücadele etmek adına bu tür denetimleri önemsiyoruz. Fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerimizin halkımıza daha sağlıklı ve temiz şartlarda hizmet vermesi için titiz bir çalışma anlayışıyla mücadele ediyoruz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla bayram alış verişlerini yapmaları, sofralarında temiz ve sağlıklı ürünler bulundurmalarına destek vermek amacıyla bu tür denetimlerimizde bizlere yardımcı olan ve kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Belirtilen kuralları yerine getirmeyen esnaflarımıza ise kanun çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için önemlidir, taviz vermeyeceğimiz tek konu toplum ve insan sağlığıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “MASKİ ilçemize 170 milyonluk yatırım yapacak”
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “MASKİ ilçemize ...
Protokolden sonra twitter hesabında değişiklik
YEREL HABERLER Protokolden sonra twitter hesabında değişiklik
Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını ...
Başkan Sadıkoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Covid-19 gölgesinde Kurban Bayramı hazırlığı
YEREL HABERLER Covid-19 gölgesinde Kurban Bayramı hazırlığı
Doğanyol’un yeni Kaymakamı Altuntaş göreve başladı
YEREL HABERLER Doğanyol’un yeni Kaymakamı Altuntaş göreve başladı
Malatya Büyükşehir’de Kurban Bayramı yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’de Kurban Bayramı yoğunluğu
Maskeli Bisiklet Akçadağ’da
YEREL HABERLER Maskeli Bisiklet Akçadağ’da
Güder’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Güder’den Kurban Bayramı mesajı
Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi
Malatya OSB Okulu ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Malatya OSB Okulu ilk mezunlarını verdi
Başkan Gürkan, kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, kurbanını Diyanet Vakfı'na bağışladı
Mersedes Kadir filmi tartışması
YEREL HABERLER Mersedes Kadir filmi tartışması
Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı mesajı
Başarılı sol bek Yeşilyurt Belediyespor’da
YEREL HABERLER Başarılı sol bek Yeşilyurt Belediyespor’da
Başkan Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek ...
Ortak uygulamada çocuklara dedektif kartı sürprizi
YEREL HABERLER Ortak uygulamada çocuklara dedektif kartı sürprizi
Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı
Malatya’da bir mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mezra karantinaya alındı
Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fendoğlu, liglerden küme düşmenin kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, liglerden küme düşmenin kaldırılmasını ...
Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Akrep logolu paketlerde 195 kilo eroin ele geçirildi
Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 195 kilo eroin ele geçirildi Malatya'da ilk kez bu kadar büyük miktarda eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 195 kilo ...
Yeni Malatyaspor aşkı sınır tanımıyor 66 yaşındaki Yeni Malatyaspor taraftarı Orhan Mutlu: "Ne lig, ne de başka bir şey bu sevgimize engel olamaz"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor aşkı sınır tanımıyor 66 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X