Sokak düğünü sonrası mahalle karantinaya alındı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da bir sokak düğünü sonrası Covid19 vakaları görülmesi üzerine mahalle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçesi Yenice Mahallesi'nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yenice Mahallesi 29 Temmuz 2020 tarihi saat 16,00’dan itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.

Sözü edilen mahallede sokak düğünü sonrasında yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar olduğu, bu nedenle mahallenin karantina altına alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.