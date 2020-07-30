Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Yenice Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle Battalgazi'nin Yenice Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz filyasyon ekibi çalışmalarında Yenice Mahallesi'nde Covid-19 pozitif vakalar tespit edilmiş. Yaklaşık 10 gün önce mahallede yapılan sokak düğünü dolayısıyla vatandaşların mahalle sakinleriyle yoğun temas kurdukları tespit edildi. Bugün saat 16.00'dan itibaren Yenice Mahallesi karantinaya alınacaktır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-30 11:44:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.