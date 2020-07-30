Pütürge Kaymakamı Akbulak göreve başladı

Kastamonu İli Bozkurt Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, Malatya İli Pütürge Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Barbaros Akbulak, Pütürge ilçesinde görevine başladı.

13 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı Pütürge Kaymakamı iken Mardin Vali Yardımcılığına tayin olan Kaymakam Recep Aydın’dan boşalan Kaymakamlık görevine atanan ve ilçeye gelip görevine başlayan Barbaros Akbulak, 1987 yılında Muş’un Bulanık İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Bulanık YİBO’da okudu. Malatya Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesinde ortaöğretimini tamamladı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF den mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında çalıştı. 2012 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Muş ili Kaymakam adayı olarak intisap etti. Yozgat Sorgun, Zonguldak Alaplı’da Kaymakam Refikliği stajı yaptı. Dil eğitimi için bir yıl süre ile İngilterenin Colchester şehrinde Essex Üniversitesinde staj yaptı. Kırklareli Vize ilçesinde bir yıl Kaymakam Vekilliği stajı yaptı. Bolu Mudurnu ve Denizli Bozkurt ilçelerinde kısa sürelerle Kaymakam vekili olarak çalıştı. 20182020 yılları arasında Kastamonu İli Bozkurt Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Barbaros Akbulak, 13 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya İli Pütürge Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Barbaros Akbulak, evli ve bir erkek bir kız çocuğu babasıdır.

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