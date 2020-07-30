Battalgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için 10 adet kurban kesim yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını bildirdi.

Battalgazi Belediyesi, bu yıl da vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde belirlediği kesim yerlerinde hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen 10 nokta ve Besihane kurban kesim yerinde vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için gerekli tüm tedbirlerini alan Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler, kurban kesim yerlerine dezenfektan kutularının yanı sıra, tanıtım afişleri ve pandemi dönemi sebebiyle uyulması gereken kurallar ile alakalı uyarıcı afişlerde asmayı ihmal etmedi. Toplum sağlığının korunması adına kurban kesim yerlerinde giriş ve çıkışları da kontrollü bir şekilde sağlayacak olan ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulması için önlemleri sıkı bir şekilde uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde ihtiyaç duyulan poşetlerde yine Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.



“Amacımız vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır”

Battalgazi Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban bayramını huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için ekiplerimiz çok yoğun bir tempoyla çalıştı ve bayram boyunca da çalışmaya devam edecek. Belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim yerlerimizde hazırlıklarımız tamamlandı. Battalgazi’de 10 adet kurban kesim yerinde vatandaşlarımız kurbanlarını kesebilecek. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız: Belirlenmiş olan kurban kesim yerlerinin haricinde, kötü görüntülere sebebiyet verecek, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek şekilde sokaklarda, uygun olmayan yerlerde kurbanlarını kesmemeleridir. Özellikle hijyen koşullarına uygun şartların sağlanması için belediye olarak gerekli bütün tedbirler almış durumdayız. İnsan sağlığı açısından önemli bir süreçten geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle sosyal mesafemize ve hijyene çok dikkat edelim. Kurban kesim yerlerinde bütün alt yapılarımız mevcuttur. Belediyeden görevli arkadaşlarımız buralarda bulunacak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır. Aldığımız önlem ve tedbirlerle amacımız vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır. Kurban Bayramı'nın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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