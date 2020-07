Tecde Kayalık Bölge Parkı törenle açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın yeni yaşam merkezlerinden biri olan Tecde Kayalık Mevkiine bölge parkı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi 30 dönüm alana kurduğu Tecde Kayalık Bölge Parkını düzenlediği törenle hizmete açtı.

Tecde Kayalık Bölge Parkının açılış programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM)’a bağlı müzik korosunun konseriyle başlayan açılış töreni, protokol konuşmalarıyla devam etti.



“360 dönümlük alanı Malatya’ya kazandırdık”

Kürsüye ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu geldi. Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan ve park çalışmalarını anlatan Samanlıoğlu , 2 milyon 271 bin metrekarelik dev alana hizmet verdiklerini 34 bölge parkı, 33 tanede sosyal tesisle Malatya halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Malatya’nın caddelerine de dokunduklarını ifade eden Samanlıoğlu, “Kısa süre içerisinde 16 noktada yeşil alan ve park çalışmaları yaptık. Bu alanların toplamı 360 dönümlük bir alana tekabül ediyor. Tecde Kayalık Bölge Parkı çevresi ile birlikte 30 dönüm. Alan yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitness alanı, kamelyalar, çeşmeler, oturma grupları, tartan koşu pisti ve peyzaj düzenlemesinden oluşmaktadır” dedi.



30 dönümlük Tecde Bölge Parkının 7 yıldır yapımını beklediklerini belirten Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptığı güzel park için teşekkür etti.

Taşın altına elini koyanın sonunda mükafatlandırılacağını hatırlatan Yiğit, “Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri güzel hizmetlere imza atıyor. Son imzası 30 dönümlük Tecde Bölge Parkı. Siyaset yük olma yeri değildir. Yük alma yeridir. Salgın süresince Büyükşehir Belediyemizin her ferdi fedakarca çalıştı, halkına hizmet etti. Bu tablonun oluşmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tecde ile Karakavak arasında 300 dönümlük bir alan var. Bu alan 1984 yılından beri şehir parkı yapılması için bekliyor. Bölgenin gelişimini hep birlikte izliyoruz. Bu gelişim parkın bir an önce yapılmasını elzem kılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan zor ve zahmetli işlerin altından başarılı bir şekilde çıkıyor. Şehir Parkını da Malatya’ya kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.



“Bölgenin gelişimi çok farklı olacak”

Büyükşehir Belediyesi’nin, Yeşilyurt bölgesine nefes alacak, stres atacak mekanlar kazandırdığına dikkat çeken Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, “Yeşilyurt bölgemizde askeri hastanenin bulunduğu 110 dönümlük alanın Yeni Adalet Sarayı olması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan yoğun gayretler sarf ediyor. Bu önemli projeyi Cumhurbaşkanımızın onaylamasıyla birlikte bölgenin gelişimi çok farklı noktalara gelecek. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Her zaman yanında olacağız”

Deprem, covid19 salgını gibi hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlıkların içinde Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlara ve projelere imza attığını belirten Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Anayurt Bulvarı bu zorlu süreçte yapılan en güzel işlerden biri. Trafik rahatladı, insanlar akaryakıtta tasarruf sağladı. Salgın sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere çok büyük bir emeği vardı. Bu süreçte zorlu günler geçirdi. Başkanımız desteklerini esirgemedi. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“Nezih bir mekan olmuş”

Malatya’nın çok güzel günler geçirdiğini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalması, Toprak Mahsulleri Ofisinin Malatya kayısısını alacağını açıklamasını Malatya şehrini mutlu ettiğini söyledi.

Tecde’nin modern ve her türlü yaşam konforuna sahip güzel bir parka kavuştuğuna dikkat çeken Koca, “Tecde Bölge Parkı, Malatya’mıza hayırlı olsun. Son derece nezih bir mekan olmuş. Mutlu haberlerin üzerine böylesine güzel bir parkın açılıyor olması, halkımızın istifade ediyor olması sevincimize sevinç katmıştır. Malatyaspor ait olduğu yerde kaldı. Malatya’nın gözbebeği kayısımızı TMO alacak. Bu Malatya ticaret hayatına ve çiftçilerimize umut olacak. Bu mutlulukları bizlere yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.



“Yapılan hizmetleri kat ve kat artarak devam edecek”

Belediyecilik anlayışının 5 temel kavram üzerine kurduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Yeşil ve Hizmet Belediyeciliğini benimsediklerini söyledi.

Malatya’da devasa yeşil alanlar oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Kentimizde 3 bin 300 dönümlük bir alana Gençlik Merkezi ve kamp merkezi kuruyoruz. 700 dönümlük bir alanı Malatya’ya kazandırdık. Tecde ve Karavak bölgesinin birleştiği 300 dönümlük alana da şehir parkı yapma çalışmalarımız sürüyor. Malatyalılar rahat olsun. Anayurt Bulvarını bitirdik. Kuzey Kuşak yolunu 2021 yılında bitireceğiz. Güney Kuşak yolunda çalışıyoruz. Kuzey Çevre yolu 2022 yılında tamamlanacak. Bizde şimdiden alternatif yol çalışmalarına başladık. Yeni Adliye Sarayı yeri hazır. Vagon Onarım Fabrikası lojistik merkeze dönüşüyor. Yimpaş binasının devrini aldık. Burayı yaşanabilir mekana dönüştüreceğiz. Lisanslı depo Malatya’nın ticari hayatının gelişimini artıracak. İtfaiye Binası yapıldı ve hizmete girdi. Millet Bahçesi, ekmek, yemek fabrikaları, yeni fuar merkezi yapılıyor. Kütüphane yapılıyor, 5 bin kişilik yeni kapalı spor salonu yerini belirledik. Yapılan hizmetler kat ve kat artarak devam edecek. Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını bu dönemde alıyor ve almaya da devam edecek” dedi.



“Cumhurbaşkanımız aradı”

Açılışa gelirken yolda kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aradığını açıklayan Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanımız, karar Malatya’ya hayırlı olsun. Malatya’nın ligden düşmesi uygun görülemezdi. Yaşanan deprem ve salgın sürecinin Malatya’yı olumsuz etkilediğini, gidişatı etkilediğini bundan sonra ki süreçte daha dikkatli olmalısınız telkinlerinde bulundu. Bende, Cumhurbaşkanımıza, fahri hemşehrimize tüm Malatyalılar adına teşekkür ettim” diye konuştu.





Malatyaspor taraftarları açılışa renk kattı

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalmasını kutlamak için cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar Tecde Kayalık Bölge Parkının açılışına gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Tezahüratlarıyla açılışa renk katan taraftarlara kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor’un Süper Lig’de kalmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür etti.

Program, müzik korosunun konseriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

