Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesine kazandırılacak olan ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’ proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çınar, Yeşilyurt’un gelişimine yön verecek kıymetli yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.



Çilesiz Mahallesinde inşaatı devam eden ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’ alanında gerçekleşen inceleme ziyaretine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Samanlı Mahalle Muhtarı Orhan Balaman, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör ile Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, proje kapsamında hizmete girecek semt pazarı başta olmak üzerede sosyal yaşam alanları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler paylaştı.



“Bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir proje, teşekkürler”

Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, bölgenin ihtiyaçlarına karşılık verecek sosyal ve kültürel alanları içerisine alan ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



“Bölgemize değer katacak özel bir yatırım”

Yeşilyurt’un gelişimine ışık tutacak farklı ve dikkat çekici projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ve ilçemizin gelişimine yön verecek ve bölgemizi ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuza hizmet ediyoruz. Çilesiz Mahallesi ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’ projemizi de bu bakış açısıyla inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Daha önce sadece semt pazarı olarak tasarladığımız projemizi revize ederek, işlevsel yönünü güçlendirip nitelik seviyesini yükselterek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Fonksiyonel alanlarını artırdığımız projemiz sayesinde burada yeni bir yaşam alanı daha kurmuş olacağız. İlçemizin nüfus bakımından en yoğun ve hareketli yaşam alanlarını içerisine alan bu bölgemizin hem semt pazarı ihtiyacını karşılayacak, hem de 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel yönden yararlanabileceği kıymetli bir yatırımı daha Yeşilyurt’umuza kazandırmış olacağız. Buradaki hemşehrilerimizin yoğun talepte bulunduğu semt pazarı alanımız başta olmak üzere toplam 7 bin 926 metrekare alan üzerinde hizmete sunacağımız projemiz, millet kıraathanesinden restorantına, fıtness salonundan çocuk oyun alanlarına, kitap kafesinden dinlenme alanlarına, dükkanlardan ortak kullanım alanları ve 118 araçlık açık otoparkına kadar bölgemizin ihtiyaçlarına maksimum seviyede karşılık verecek bir donanıma sahip olacaktır. Yeşil alanları, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemesiyle çok şık ve modern bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız bu özel projemiz sayesinde bölgemizin her yönden gelişimine değerli bir destek daha sağlamış olacağız. Hemşehrilerimizin gerek semt pazarımız gerekse de çok amaçlı sosyal yaşam alanlarımız ile spor ve okuma alanlarımıza çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. Hizmet alanımızda gerek sportif gerekse de kültürel yönden düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle burası yeni bir çekim merkezi olacaktır. Projemiz her yönüyle bölgemize değer katacaktır. Bu tür projelerimizin sayısını artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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