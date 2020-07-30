Başkan Gürkan MAŞTİ esnafıyla bir araya geldi

Malatya’nın sağlıklı büyümesi için ortak akılla şehri yönetmeye önem veren Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnaf gezilerinin son durağı MAŞTİ oldu.

Malatya Şehirlerarası Terminal işletmesi (MAŞTİ) esnafıyla bir araya gelen Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. MAŞTİ esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Gürkan, esnaflara Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarete bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Malatya Şube Başkanı Fatih Bay’da katıldı.

Malatya’yı güzel şekilde yönetebilmek için önemli sorumluluklar aldıklarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya halkının hak ve hukukunu koruduklarını söyledi.

MAŞTİ esnafının sorunlarının çözümü için ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Gürkan, “Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Malatya Şube Başkanı Fatih Bay, sizlerin talep ve isteklerini bizlere iletti. Ekip arkadaşlarımız bu istek ve taleplerin karşılanması noktasında çalışmalar yapıyorlar. Malatya için birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna büyük önem veriyoruz. Sizleri dayanışma içerisinde görmek bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

MAŞTİ ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Gürkan, Bayram dolayısıyla sevdiklerinin yanına giden vatandaşlara Covid 19 salgını dolayısıyla sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyen kurallarına muhakkak dikkat etmeleri gerektiği belirterek sevdiklerimizin bayramını hüzne çevirmeyelim uyarısında bulundu.

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