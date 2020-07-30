Taraftarlar Derneği’nden Gürkan’a teşekkür

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, tamamlanan Süper Lig sezonunda kulübe katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Herkes gemi batıyor ne yapalım derken, üstüne üstlük eleştirip tüm aile içi meselelerimizi dosta düşmana servis ederken bu şehrin abisi, başkanı bütün yükü sırtladı” dedi.

Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gürkan’a kulübün yanında olması ve taraftara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor’un bir çok badire atlattığını kaydeden Gürkan, “Dernek başkanlığım döneminde sezon başından buyana futbolcunun Malatya’da kalmak istememesi, deprem, virüs, üst üste alına mağlubiyetler, hakemlerin yanlış ve önyargılı kararları ve birçok şanssızlıklar yaşadık. Bu sıkıntılı süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan gerek yöneticilik deneyimi, gerek yılların belediyecilik tecrübesi sayesinde krizi çok iyi yönetti. Kulübüne, takımına, şehrinin sevdasına sahip çıktı. Ben bizzat her kriz yönetiminde yanındaydım. Allah razı olsun başkanımdan. Herkes gemi batıyor ne yapalım derken, üstüne üstlük eleştirip tüm aile içi meselelerimizi dosta düşmana servis ederken, bu şehrin abisi başkanı bütün yükü sırtladı. Maddi manevi bütün desteğini esirgemedi. Bu şehir de bu kulüp de bizim dedi. Bütün taraftarım adına kendilerine teşekkürü borç bilirim. Şehrimiz de takımımız da sahipsiz değildir. Sonucu ne olursa olsun başkanımız samimi ve gerçek Malatya milliyetçiliği ruhuyla şehrinin, vatandaşının sevdasına sahip çıkmışdır. Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği başkanı olarak verdiğiniz hizmet ve desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah küme düşme de olmayacak ve Allah emeklerimizi boşa çıkarmayacak” diye konuştu.

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