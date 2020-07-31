Malatya'da dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi Aşağı Bağlar ve Ali Bağları mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

Malatya Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın geniş bir bölgede etkili olurken, yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.

Ekiplerin kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü örtü yangınına bölge halkı da destek verirken, yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini öğrenildi.

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