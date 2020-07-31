Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe giden vatandaşlar uzun süre burada kaldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Cami´de (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı Şehir Mezarlığı Camisi´nde bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara geçti.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Mezarlık ve şehitliklere giden çok sayıda vatandaş hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri andı. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-31 07:40:33



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