Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sabah 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, bugün saat 08.33’de merkez üssü Malatya’nın Hekimhan ilçesi olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.