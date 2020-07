Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gedik Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazında her zaman olduğu gibi yine manevi bir atmosfer oluştu. 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram namazında İslam Alemi ve ülkemizin huzur ve barışı için dualar edildi.



Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi, minber ve mihrap yenilemesinden sonra her yıl olduğu gibi yine bayram namazına ev sahipliği yapan Gedik Namazgah alanında korona virüs tedbirleri üst seviyede uygulandı.

Geleneklerin unutulmamasının yanı sıra bu önemli kültürü yaşatmak adına her yıl olduğu gibi yine çok sayıda vatandaşın akın ettiği Namazgah alanının girişine Yeşilyurt Belediyesi tarafından el dezenfektanları yerleştirilirken, vatandaşlar ellerini temizleyip maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan saflarda namazlarını eda ettiler.



Kurban Bayramı namazı için alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı.

Sosyal mesafe kuralları altında kılınan bayram namazında okunan hutbede kurban ibadetinin öneminin yanı sıra dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla tüm vatandaşların kurallara uymalarının önemi vurgulandı.

Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada maneviyatın doruklara çıktığı bir ortamda kılınan bayram namazından sonra sosyal mesafe kuralları altında bayramlaşma gerçekleşti.



“Bayramlarımız müstesna zaman dilimleridir”

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öncelikle Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi yine Kadim Çırmıhtı’mızın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada bulunan Gedik Namazgah alanımızda pandemi kuralları altında hemşehrilerimizle birlikte namazımızı kıldık ve dualarımızı yaptık. Bayramlar, birlik ve beraberliklerin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde tesis edildiği müstesna zaman dilimleridir. Bugünleri bize yaşatan Cenabı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bayramlar kardeşlik, paylaşma ve dayanışma demektir. Yeşilyurt’umuz Allah'a şükürler olsun ki, birliğin ve beraberliğin, saygı ve sevginin üst seviyede yaşandığı bir ilçedir. Büyüklerimizle, kardeşlerimizle ve evlatlarımızla birlikte dayanışma ve kardeşliğimizi bu tür özel zaman dilimlerinde daha da güçlendiriyoruz. Kurban Bayramının ilçemizde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi adına gereken tedbirlerimizi aldık. 44 adet kesim yerimiz, 1 adette satış noktamızda hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Zabıta, Temizlik ve Çevre Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bayram boyunca görev başında olup, bayramın temiz, sağlıklı ve huzurlu geçmesi adına çalışacaklar. Hizmetlerimizde akmama olmaması içinde bizlerde sürekli sahada olup çalışmaları takip edeceğiz. Kurban bayramı dolayısıyla büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Birlik, beraberlik, saygı ve sevgi içerisinde bir bayram yaşanmasını temenni ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta muhtaçlarımız olmak üzere komşularımızın ve yakınlarımızın hanelerine, daha fazla sevgi, muhabbet ve mutluluk taşımalıyız. Bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu.



Yeşilyurt Belediyesinden çikolata ikramı

Namazgah’taki bayram namazına katılan vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çikolata ikram edildi.

