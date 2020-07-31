Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

İHA

Türkiye genelinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin, Malatya'nın Arguvan ilçesinde de görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

Türkiye genelinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.
Arguvan ilçesinde ilk sefer görülen sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor. Edilen bilgilere göre, bu yıl havaların çok ısınmasıyla birlikte, sarı kız örümceği türü özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.
Sarıkız örümceği ısırdığı zaman deriyi uyuşturuyor ve insan ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra insan baygınlık geçiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurbanlık boğa kaçınca çarşıyı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kurbanlık boğa kaçınca çarşıyı birbirine kattı
Şehitlikte buruk bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte buruk bayramlaşma
Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı ...
Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
YEREL HABERLER Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı
YEREL HABERLER Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı
Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı
YEREL HABERLER Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı
Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı
Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
Malatya'da dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da dağlık alanda çıkan örtü yangınına ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik kontrol noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik kontrol ...
Hekimhan’da kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Hekimhan’da kayısı hasadı başladı
Özcan’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan Kurban Bayramı mesajı
Şehitlikte duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Şehitlikte duygulandıran ziyaret
Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ...
Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda Arefe günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda Arefe günü yoğunluğu
İletişim’de mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER İletişim’de mezuniyet heyecanı
Güder, hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Güder, hayvan pazarını ziyaret etti
Malatya’da korkutan vaka artışı Aktif korona vakası 2 binin üzerine çıktı Vali Baruş’tan vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Malatya’da korkutan vaka artışı Aktif korona vakası 2 ...
Arguvan’da randevulu kesim
YEREL HABERLER Arguvan’da randevulu kesim
Fendoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
Taraftarlar Derneği’nden Gürkan’a teşekkür
YEREL HABERLER Taraftarlar Derneği’nden Gürkan’a teşekkür
Başkan Gürkan MAŞTİ esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan MAŞTİ esnafıyla bir araya geldi
Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı
YEREL HABERLER Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X