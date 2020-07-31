Şehitlikte buruk bayramlaşma

Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya’da şehitlik ziyaretinde duygusal anlar hakimdi.

Bayram namazının ardından sabah erken saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan Şehitlikte, bu bayramda buruk geçiyor. Şehit yakınlarının ziyareti sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar Kuran’ı Kerim okuyarak şehitlere dua etti.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda gözyaşı ve özlemin olduğu şehitlikte, şehit yakınlarının buruk bayramlaşması yaşandı.

Bayram namazı sonrası yoğunluğun yaşandığı şehir mezarlığında da vatandaşlar sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etti. araç ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu mezarlıkta, zabıta ekipleri de dilencilere karşı mesaideydi.

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