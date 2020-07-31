Kurbanlık boğa kaçınca çarşıyı birbirine kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşların uğraşı sonucu yakalanabildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde kamyonetten indirildiği esnafa kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa cadde üzerinde koşmaya başlayınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan boğa zaman zaman bazı işyerlerine de girerek zor anlar yaşattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köşeye sıkıştırılan boğanın kafasına beyaz çuval geçirilerek kesileceği alana götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.