Malatya’da kurban kesim alanlarında yoğunluk

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Malatya’da Canlı Hayvan Pazarında kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Maske kuralına uyulduğu kesim alanlarında sosyal mesafe ise yok sayıldı.

Malatya Canlı Hayvan Pazarında bayram namazının ardından kurbanlık kesimlerine başlanıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yığılmaların olmaması için randevulu sistemle kesimler yapılırken, yine de yoğunluk gözlerden kaçmadı.

Maske takma kurallarına uyulan kesim alanlarında sosyal mesafe kuralı ise unutuldu. Vatandaşlar kurbanlarını kestirip biran önce alandan ayrılırken, büyükşehir belediyesi zabıta daire başkanlığı ekipleri de trafik yoğunluğunun olmaması için büyük uğraş verdi.

Vatandaşlar, kesim yerlerinde sosyal mesafe dışında her şeyin eksiksiz olduğunu ifade ederek, alınan tedbirler nedeniyle yetkililere teşekkür ettiler.

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