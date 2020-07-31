Bayramın 1’inci gününde kurban pazarında yoğunluk

Kurban Bayramı’nın ilk günüde Malatya’da Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketlilik yaşanıyor. Kurban ibadeti için pazara gelen vatandaşlar, aldıkları kurbanlıkları kesim alanlarına götürürken, bazı yetiştiriciler bu yıl satışların az olmasından şikayetçi.

Yeşiltepe’de bulunan Canlı Hayvan Pazarı’nda bayram namazının ardından hareketlilik başladı. Kurban ibadetini ilk gün yerine getirmek isteyen birçok vatandaş, pazara gelerek aldıkları kurbanlıkları kesim alanlarına götürdü.

Bin ile iki bin TL arasında değişen küçükbaş kurbanlıklarda, bazı besiciler bu yıl korona virüs nedeniyle satışların az olduğunu ifade etti. Bazı yetiştiriciler ise satışların güzel geçtiğini söylese de, ilk gün yaşanan hareketliliğin diğer günlerde devam etmesini beklediklerini belirttiler.

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