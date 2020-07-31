Uzun yıllar sonra Eskimalatya Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzun yıllar sonra Eskimalatya Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Battalgazi Namazgah'ta uzun yıllar sonra ilk kez Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Battalgazi Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, huşu içerisinde kılınan Kurban Bayramı Namazında protokolde hazır bulundu.

Uzun yıllar sonra Eskimalatya Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı kılındı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Battalgazi Namazgah'ta uzun yıllar sonra ilk kez Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Battalgazi Namazgah alanında korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Kurban Bayramı Namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, huşu içerisinde kılınan Kurban Bayramı Namazında protokolde hazır bulundu.
Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Battalgazi'de ki Namazgah'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. Vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi'de yeniden yaşatılmaya başlandı.

Sosyal mesafe kuralına uyuldu
Kurban Bayramı namazını eda etmek için Battalgazi Namazgah'a gelen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi tarafından namazgah girişine konulan el dezenfektanları ile ellerini temizleyip maskelerini taktıktan sonra saflarda ki yerlerini alıp, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldılar.

Protokol hazır bulundu
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ile hazırlanan Namazgah’ta kılınan Kurban Bayramı namazına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşıldı
Bu yıl Covıd19 salgını sonrası sosyal mesafe kurallarına uygun, maskeli bir şekilde idrak edilen Kurban Bayramı alanında Battalgazi Belediyesi tarafından tek kullanımlık namazlık dağıtıldı. Kurban Bayramı namazı sonrasında vatandaşla bayramlaşan protokol üyeleri vatandaşların bayramlarını kutladılar.
Namazgah’taki bayram namazına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından şeker ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar’dan şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Çınar’dan şehit ailelerine bayram ziyareti
Arguvan’ın yeni Kaymakamından bayram denetlemesi
YEREL HABERLER Arguvan’ın yeni Kaymakamından bayram denetlemesi
Bayramın 1’inci gününde kurban pazarında yoğunluk
YEREL HABERLER Bayramın 1’inci gününde kurban pazarında yoğunluk
Acemi kasaplar hastaneye koştu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastaneye koştu
Malatya’da kurban kesim alanlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Malatya’da kurban kesim alanlarında yoğunluk
Kurbanlık boğa kaçınca çarşıyı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kurbanlık boğa kaçınca çarşıyı birbirine kattı
Şehitlikte buruk bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte buruk bayramlaşma
Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor
Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Namazgah’ta Kurban Bayramı namazı heyecanı ...
Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
YEREL HABERLER Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı
YEREL HABERLER Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı
Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı
YEREL HABERLER Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı
Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı
Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
Malatya'da dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da dağlık alanda çıkan örtü yangınına ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik kontrol noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik kontrol ...
Hekimhan’da kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Hekimhan’da kayısı hasadı başladı
Özcan’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan Kurban Bayramı mesajı
Şehitlikte duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Şehitlikte duygulandıran ziyaret
Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ...
Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda Arefe günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda Arefe günü yoğunluğu
İletişim’de mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER İletişim’de mezuniyet heyecanı
Güder, hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Güder, hayvan pazarını ziyaret etti
Malatya’da korkutan vaka artışı Aktif korona vakası 2 binin üzerine çıktı Vali Baruş’tan vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Malatya’da korkutan vaka artışı Aktif korona vakası 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X