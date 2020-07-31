Mezarlıkta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki mahalle mezarlığında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi mezarlığında öğlen saatlerinde kuru otların alev alması ile başlayan yangın rüzgarında etkisi ile yayıldı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği yangında Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangının mezarlara sıçramasına engel oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.