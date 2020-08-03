Yeni Malatyaspor yeni sezon planlaması

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türkiye profesyonel futbol liglerinde küme düşmeyi kaldırması üzerine yeni sezon için kolları sıvayan Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon planlaması yaptı.

Yeni sezonun eylül ayı başında başlayacak olması nedeniyle hazırlık ve transfer sürecinin sıkıştırılmış bir takvimde gerçekleşeceğini göz önünde bulunduran Malatya temsilcisi, transfer ve kamp çalışmaları için planlama yaptı.

Buna göre kamp çalışmalarını iki etaplı olmak üzere ağustos ayının ikinci haftasında Türkiye’de yapmayı planlayan sarıkırmızılıların, transferde ise yeni gelecek teknik direktörle hareket etmeyi düşündüğü öğrenildi.

10 futbolcusunun sözleşmesinin bitmesi, bir kaçının da takımdan ayrılması üzerine kadrosu önemli ölçüde boşalan sarıkırmızılıların, ilk etapta en az 10 transfer yapacağı bildirildi.

Yönetim kurulunun ağustos ayında yapılacak mali kongrede ibra edilmesi durumunda kulübü, altyapı ve personel olarak da revizyona alacağı öğrenildi.

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