Bayramı serin geçiren Malatya’da sıcaklık yükseliyor

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Kurban Bayramı’nı mevsim normallerinde geçiren Malatya’da önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselecek.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı’nı en yüksek sıcaklık 3233 derece olarak mevsim normallerinde geçiren Malatya’da 4 Ağustos Salı günü en yüksek 34, Çarşamba 35, Perşembe ve Cuma günleri en yüksek 36 dereceye çıkması bekleniyor.

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