İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda olacak

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Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 47 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

Covid19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:0017:00 saatleri arasında açık olacak.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.

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