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İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda olacak

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 47 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda olacak

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 47 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.
Covid19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:0017:00 saatleri arasında açık olacak.
Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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