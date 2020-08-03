Kaymakam Teke’dan bayram ziyareti

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Covid19 salgını sürecinde fedakarca halk sağlığı için çalışan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hastane ziyareti sonrasında, emniyet, Jandarma, yol trafik uygulama noktalarını ve cezaevinde bayramda çalışan kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Teke, ilçedeki tüm şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Kaymakam Teke ziyaretlerinde, Covid19 salgını nedeniyle, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önerdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.