Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli Ahmet El Barho (23) boğularak, hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte dün öğle saatlerinde Beyaz Saray mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü kıyısına gelen Suriye uyruklu Ahmet El Barho, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Barho, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları tarafından yapılan arama çalışmasında, 12 metre derinlikte, Barho'nun cansız bedeni bulundu. Ahmet El Barho'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-03 15:21:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.